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神秘失蹤2年！北韓外交官投奔南韓　脫北原因曝…他爆：女兒慘了

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▲▼金正恩,趙成吉（Jo Song Gil）。（組合圖／達志影像／美聯社）

▲ 曹成吉（右圖）被證實已投奔南韓。（組合圖／達志影像／美聯社）。

記者曾羿翔／綜合報導

前北韓駐義大利代理大使曹成吉在2018年11月突然失蹤後，距今已近2年的時間，韓國國會情報委員會委員長、共同民主黨議員全海澈7日對外證實，曹成吉在去年7月就已入境南韓。據了解，曹成吉現與妻子在南韓定居，有韓媒認為他是因為採購奢侈品的壓力才會選擇脫北。

綜合媒體報導，曹成吉可說是金正恩掌權時期，第一個叛逃的大使。全海澈7日表示，曹成吉多次主動向他們表達想要投奔南韓的想法，去年7月他帶著妻子已入境南韓，因為害怕會牽連到仍居住在北韓的家人，才不願意公開此事。

▲▼曹成吉조성길 。（圖／達志影像／美聯社）

▲曹成吉可說是金正恩掌權時期，第一個叛逃的大使。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，曹成吉是在「1997年北韓勞動黨書記黃長燁」後，相隔23年投奔南韓的最高層級官員。

曹成吉是在2015年5月被派往義大利，直到2017年10月時，因為碰上北韓同年9月進行的第6次核試驗後，當時的駐義大使文正男（音譯）被義國政府所驅逐，他轉而擔任代理大使，負責為金正恩家族採購奢侈品。但到2018年11月初時，曹成吉與妻子離開大使館後就突然失蹤。

事實上，北韓政府官員若投奔南韓，因涉及領域相當敏感，通常都會改名換姓並隱匿行蹤。曾經與曹成吉共事過的議員太永浩7日也發表聲明，對未經過曹本人同意下公開相關訊息一事感到遺憾。太永浩透露，曹成吉脫北等同讓自己在北韓被貼上叛徒的標籤，曹成吉的女兒現已回到平壤，可能會遇到殘忍的懲罰。

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