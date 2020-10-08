花93天步行2735公里　11歲男童「義大利→英國」探望祖母

▲11歲男童考克斯步行93天，只為了見到心愛的祖母。（圖／翻攝romeos_big_journey_home IG）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

義大利西西里島（Sicilia）11歲男孩考克斯（Romeo Cox）與46歲父親菲爾（Phil）步行了2735公里，只為探望住在英國倫敦的祖母。父子倆更把到達英國的過程拍成影片，發布在網路上，甚至還成功替難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」募款。

據《每日郵報》報導，考克斯去年與父親菲爾和母親喬凡娜（Giovanna）一起從英國倫敦東部，移居到義大利西西里島。當他想搭飛機探望祖母羅斯瑪麗（Rosemary）時，卻因新冠疫情大流行，飛往英國的航班都被取消。考克斯便說服父親與他一起步行到倫敦，起初遭到拒絕，因為這個想法實在太過瘋狂，經過數十次的請求後，父母才終於答應考克斯的請求。

父子倆在6月20日出發，沿途穿越義大利、瑞士和法國等地，交通方式大都依靠雙腳步行，偶爾搭乘帆船或騎單車。有時候也會迷路，還會露宿在星空之下，途中更曾與路上的野狗搏鬥。歷經93天，終於在9月21日到達倫敦特拉法加廣場。在14天的居家隔離後，10月4日前往位於牛津郡威特尼的祖母家。

當快要到達祖母家時，他更一路小跑上前緊緊擁抱祖母，場面相當溫馨。隨後，便一起到廚房煮飯聊天。羅斯瑪麗說，起初不相信考克斯的奇妙旅程。但在經歷這段時間之後，感到非常特別，是孩子們激勵我們，使我們振奮起來。

據悉，考克斯是受到朋友的啟發，才決定步行到英國。考克斯表示，他的朋友蘭道夫（Randolph）是從迦納逃到西西里的難民，在旅途中給予他們不少幫助。考克斯認為，蘭道夫不僅行走距離更遠，過程中還沒有食物、水源，並且充滿各種危險。對此，他發起替難民組織「Refugee Education Across Conflicts Trust」募款，成公在路途中為難民籌集了13,731英鎊（約新台幣508,855元）。