指被女友傳染新冠病毒！男護士勒斃正妹女醫　被控謀殺

▲正妹女醫師奎蘭塔慘遭男友謀殺。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

28歲的義大利男護理師德佩斯(Antonio De Pace)被控預謀殺害27歲的正妹女友醫師奎蘭塔(Lorena Quaranta)，原因是「她把冠狀病毒傳染給他」，憤而將她勒斃。

德佩斯報警後告訴警方說，他殺害了自己的女友。員警發現奎蘭塔死在義大利一棟公寓裡，德佩斯則坐在地板上，他企圖腕割自殺，當時手腕正流血不止。諷刺的是，奎蘭諾在醫院裡的同事卻救回他的性命。

這對年輕伴侶同時在西西里島梅西拿(Messina)當地/的一家醫院裡工作，兩人都被徵召去救治新冠病毒大流行的染疫者。疫情肆虐期間，共有41名義大利醫生因染疫死亡。

德佩斯後來被檢察官坦承：「我殺了她，因為她把冠狀病毒傳染給我。」義大利報紙《新報》(Nuovo Sud)說，檢察官已依「預謀殺人罪」將他起訴。

據了解，兩人經過一番激烈爭吵之後，德佩斯拿起一個物體擊中了奎蘭塔的額頭，把她擊倒。接著，德佩斯趴在女方的身上，將她壓住，然後勒死了她。 行兇後，德佩斯企圖割腕自殺，但傷勢並不嚴重，僅僅割傷手腕的表面。他供稱自己這樣做是因為女方把病毒傳染給她，但後來的檢測顯示他並未感染冠狀病毒。

副檢察官孔蒂(Roberto Conte)同時希望證明這一宗「預謀殺人案」。據報導，德佩斯曾給家人發送郵件，表示希望將他的財產轉移給他的侄子，該封郵件後來被刪除。根據檢方的說法，此一證據證明德佩斯早已謀畫犯案。

▲▼奎蘭塔和男友德佩斯的合影。(圖／翻攝自臉書)