諾貝爾化學獎得主出爐　台灣「唐獎」2016年神預測！

▲2020諾貝爾化學獎得主，在2016年就獲頒唐獎生醫獎。（圖／翻攝自唐獎官網）



記者林彥臣／綜合報導

2020年諾貝爾化學獎於台灣時間6日晚間5時45分公佈，得主為法國學者伊曼紐．夏彭提耶（Emmanuelle Charpentier）與美國學者詹妮弗•道納（Jennifer A. Doudna）的研發基因組（genome）編輯方法，獲得這項殊榮。事實上這兩位學者早在2016年，也曾獲頒台灣「唐獎」的殊榮，而這也是唐獎第二度命中諾貝爾獎。唐獎基金會6日晚間也發新聞稿恭賀，並且分析道納的研究在面對新冠病毒疫情上，有超前部署意味

2016唐獎生醫獎得主，還有一位華裔美籍科學家張鋒（Feng Zhang）。（圖／取自唐獎官網）



夏彭提耶、道納與華裔美籍的張鋒（Feng Zhang）他們發展出「CRISPR／Cas9」系統， 大幅改革了基因體編輯平台，被譽為基因體研究史上的偉大突破之一，在2016年獲頒唐獎。

2016年的唐獎評選委員會指出，理解各別基因的功能與它們之間互動的模式，是解開生命謎團的關鍵，使人類得以發展疾病治療策略。長久以來，科學家夢想有朝一日可以精準有效率的修正特定基因，並且「編輯」剔除有缺陷的基因。過去曾發展數種方式可進行基因體編輯，但這三位得獎者所開發CRISPR／Cas9平台，在效率、精準度和敏銳度上，大勝以往。

▲法籍微生物學家伊曼紐‧夏彭提耶博士。（圖／取自唐獎官網）



法籍微生物學家伊曼紐‧夏彭提耶博士，在病原細菌的感染與免疫調控機制研究上，被公認為世界首屈一指的專家，在CRISPR的發展中，其主要的貢獻在於發現Cas9蛋白的活性仰賴tracrRNA。

▲美籍化學及分子暨細胞生物學者珍妮佛‧道納博士。（圖／取自唐獎官網）



美籍學者珍妮佛‧道納博士在美國加州大學柏克萊分校，擔任化學及分子暨細胞生物學系教授，是著名的RNA結構生物學家，她曾研究核酶、內轉譯子（IRES）、和較後來的Cas9/RNA交互作用。

唐獎基金會6日晚間也發出新聞稿指出，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）疫情，道納運用CRISPR技術開發快速檢測病毒方法，相較於目前的快篩方法多採用測試病人是否已對病毒產生抗體，更有超前部署意味。

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