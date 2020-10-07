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中國8.5萬人確診「防疫成功國家排第一」　台灣未進榜！

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▲武漢首個方艙醫院開始收治新冠肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲8.5萬人確診、4634人死亡的中國，在紐約城市大學公衛研究院的防疫成功調查中排名第一。（圖／翻攝新華社）

記者林彥臣／綜合報導

全球衛生研究所（ISGlobal）與紐約城市大學公衛研究院（CUNY SPH）針對新冠肺炎（COVID-19）防疫最成功國家進行排名，官方公布數據8.5萬人確診、4634人死亡，並且在武漢實施76天封城措施的中國，以平均得分80.48分，在19個疫情最嚴重國家當中排名第一，至今累積523例確診，7人死亡，從未實施過封城的台灣，因為不在首批名單內，所以尚未進榜。

根據紐約城市大學公衛研究院發布新聞稿指出，這項調查與全球衛生研究所以及其他國際機構合作，開發出一種簡單可靠的工具，可以評估公眾對於政府防疫措施的看法，根據19個國家與地區填寫調查表所分析獲得的第一批結果分析，可以幫助公衛官員在決策時，修正國家防疫措施的弱點，並追蹤大流行發展趨勢。

各國政府在面對疫情時的反應差異很大，儘管大多數國家實施了一系列措施，包括交通限制、營業場所關閉、限制住居命令，但是決定防疫進程的重要關鍵，取決於社會對於這些措施遵守的情況，而社會遵守限制措施的意願，又取決於對政府的信任，以及政府提供的資訊透明度。

全球衛生研究所研究員拉扎勒斯（Jeffrey V Lazarus）表示，「我們需要基本工具來幫助我們評估公眾對政府在關鍵方面的反應的看法，例如溝通，獲得醫療服務和社會福利」其中有10個涉及與政府反應有關的關鍵題目，並由受訪者進行評分。

▲▼厄瓜多,瓜亞基爾,Guayaquil,棺材,醫院。（圖／路透）

▲厄瓜多的得分最低，只得到35.76分。（圖／路透）

拉扎勒斯指出，從6月起進行第一批調查，第一批公布的對象為19個疫情最嚴重的國家，總共有13400位受訪者，各國的得分差異很大，滿分為100分，評分結果從最低的厄瓜多35.76分到中國的80.48分，整體而言亞洲國家得分較高，拉美與歐洲國家平均得分較低。

▲▼「紐約城市大學公衛研究院」公布首批19個疫情最嚴重國家的防疫成功度調查結果。（圖／翻攝自CUNY SPH）

▲「紐約城市大學公衛研究院」公布首批19個疫情最嚴重國家的防疫成功度調查結果。（圖／翻攝自CUNY SPH）

CUNY SPH院長莫漢德斯（Ayman El-Mohandes）分析，「我們知道公眾對預防措施的遵守很大程度上取決於對公共衛生專家，衛生系統和科學的信任」研究人員發現，來自新冠肺炎死亡率較高的國家或受到疫情影響較直接的受訪者，有很高的機率會給予較低的評分。

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