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美副總統如儲君…離總統僅「一個心跳」距離　史上有9人曾緊急接班

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▲▼民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）

▲民主黨副總統候選人賀錦麗與副總統彭斯。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨籍候選人賀錦麗（Kamala Harris）將於7日晚間9時（台灣時間8日上午9時）在猶他州鹽湖城展開電視辯論。在美國歷史上有9位副總統因總統在任內死亡或辭職而接班，又有說法指副總統與總統「只有一個心跳的距離」，所以川普確診之後，讓這場辯論更加受到矚目。

根據《BBC中文網》報導，副總統美國政府中位階第二高的官員，通常扮演著資深顧問與「解決麻煩」的角色。尤其美國憲法規定，總統職位空缺時副總統將立即繼任，因此在川普確診之後，兩位副手從擁護者的角色升級為潛在的總統人選，這也意味著兩人將受到更多檢視與衡量。

拜登已高齡77歲，川普也已74歲，兩人不管是當選或再連任，都將成為美國史上年紀最大的總統，因此外界都很關心兩人的健康狀況。報導中指出，在美國歷史上，共有9位副總統因總統任內死亡或辭職而接班，所以副總統常被指與總統「只有一個心跳的距離」，著名的案例是1963年甘迺迪遇刺，副手詹森（Lyndon Johnson）在兩小時後就宣誓接任總統。

據CNN報導，本次的副總統辯論預計會比上周災難性的總統辯論「更有禮貌」，沒有人希望再次上演「互噴口水」的戲碼。賀錦麗也將成為歷史上首位參加大選辯論的南亞裔和非裔女性，彭斯則是來自印第安納州作風保守的白人男性，兩人之間的反差將顯現出美國政治中日益擴大的文化鴻溝。

►剩1天！賀錦麗、彭斯辯論將「更有禮貌」　副手成疫情中潛在總統
►川普才剛出院…準備好參加15日辯論！　反對主持人用「靜音裝置」
►女性+亞非裔身分吸選票！拜登副手「賀錦麗」有望任首位女副總統

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