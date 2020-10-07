　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「抗疫隊長」佛奇：白宮疫情本可避免　印證疫情非騙局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci)。（圖／路透）

被媒體時封為「抗疫隊長」的美國公衛專家佛奇。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國「國家過敏症及傳染病研究所」所長佛奇（Anthony Fauci)周二(6日)表示，白宮的新冠疫情爆發本來可以避免，而發生在白宮的實際情況，也恰恰證明了新冠肺炎大流行不是騙局。

據美國「有線電視新聞網」(CNN)6日報導，佛奇當天在跟美利堅大學(American University)的學生交流時說：「看看本周在白宮發生的事情！這就是現實，每天都有越來越多的人被感染。」佛奇強調「這不是騙局」，並且說，此一不幸情況本來是可以避免的。

據CNN的統計資料顯示，白宮內至少已有10人確診新冠肺炎，白宮高級顧問米勒是最新一位宣布自己感染的官員。「美聯社」指出，白宮內部目前彌漫著陰鬱的情緒，工作人員擔心自己可能已經接觸到新冠病毒。白宮6日發布的聲明顯示，所有的工作人員都必須穿著全套的個人防護裝備。

當一名學生問及如何說服不相信疫情的家庭成員或其他人時，佛奇建議給對方看統計資料、並且理性地向對解釋。他說：「目前美國有21萬人死亡，超過730萬人被感染。全球有超過100萬人已經死於新冠肺炎。這不是騙局。你不能說全世界的人都在撒謊，這就是現實情況。」

佛奇同時警告：如果美國人不遵守相關的公共衛生守則，今年冬天可能會有高達30萬到40萬人死於新冠病毒。他鼓勵每個人都採取一些簡單的措施：例如戴口罩、保持社交距離、勤洗手以及盡可能在室外而不是在多人的室內活動。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／諾貝爾化學獎出爐！2國2學者享殊榮
安卓16種App驚傳「藏惡意軟體」　會偷扣錢、盜取個資
獨／機車又上國道！連過2交流道「被叭不理」超扯影片曝光
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

西裝褲大叔別嚇人！上半身卡進山邊排水洞口　靠近一看令人笑噴

23年來「階級最高」脫北者！北韓前駐義代理大使偕妻投奔南韓

全世界第一例　7旬老翁罹患新冠肺炎併發大血管炎

太不人道了！獄警把囚犯銬牆上罰站　狂聽2小時Baby Shark虐待

比爾蓋茲怒批：全世界處理新冠病毒　都處理得比美國好

全新Model Y才開上路...車頂整片噴飛！他嚇傻：怎沒說有賣敞篷車？

四方安全對話　印度自信滿滿：空軍已經隨時準備好對付中國

法國24小時確診「飆破1萬」！　英格蘭住院人數創6月以來新高

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

西裝褲大叔別嚇人！上半身卡進山邊排水洞口　靠近一看令人笑噴

23年來「階級最高」脫北者！北韓前駐義代理大使偕妻投奔南韓

全世界第一例　7旬老翁罹患新冠肺炎併發大血管炎

太不人道了！獄警把囚犯銬牆上罰站　狂聽2小時Baby Shark虐待

比爾蓋茲怒批：全世界處理新冠病毒　都處理得比美國好

全新Model Y才開上路...車頂整片噴飛！他嚇傻：怎沒說有賣敞篷車？

四方安全對話　印度自信滿滿：空軍已經隨時準備好對付中國

法國24小時確診「飆破1萬」！　英格蘭住院人數創6月以來新高

中職／索沙力投135球想再上　洪總：本周不會

以流感對比新冠肺炎　川普直言「致命性小」文遭臉書刪除

快訊／諾貝爾化學獎出爐！法國、美國女學者共享殊榮

中職／雷艾斯8日先發表現　決定羅傑斯或廖乙忠本周先發

美貿易代表對陸軟化成台美BTA阻礙　外交部：聯繫管道暢通

3惡煞拿吸管戳熟女美臀　還用酒瓶打爆她男友的頭！鶯歌猛警英雄救美

杏輝回收藥品來到23款 　食藥署：持續未改善最重可廢止GMP資格

太景新藥太捷信靜脈輸液　獲TFDA核准上市

短腿毛賊「闖空門」偷吃未遂被逮！　熱情狗屋主暖授翻牆密技

愛車被弄髒！Lexus男動怒巴頭「不要弄我的car」　女彎腰急清理

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

印度少年神預測　災難持續到明年

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

比地球舒適！科學家發現24個「超宜居星球」

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

更多熱門

相關新聞

佛奇：川普病情5至8天內可能反轉

佛奇：川普病情5至8天內可能反轉

川普在5日下午出院，並宣佈他感覺良好。美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID)所長兼白宮新冠病毒小組成員佛奇（Anthony Fauci）打破一直以來的沉默透露，目前川普總統尚未脫離險境，並可能會經歷新冠肺炎病情進展的「反轉」。

華春瑩諷美：希望佛奇能獲得尊重

華春瑩諷美：希望佛奇能獲得尊重

佛奇：疫苗最快11月就能證實有效

佛奇：疫苗最快11月就能證實有效

佛奇預測「2021年人類生活」：疫情疲乏將帶來災難

佛奇預測「2021年人類生活」：疫情疲乏將帶來災難

川普推疫苗「早產」美防疫隊長警告：爛主意

川普推疫苗「早產」美防疫隊長警告：爛主意

關鍵字：

佛奇Anthony Fauci

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面