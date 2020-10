全新Model Y才開上路...車頂整片噴飛！他嚇傻：怎沒說有賣敞篷車？

▲領車不到2小時的特斯拉Model Y,還沒開回到家,車頂就直接被風吹掉。(圖/翻攝自Business Insider)

記者張寧倢/綜合報導

美國加州的一戶家庭4日新購入一台白色的特斯拉Model Y電動休旅車,沒想到才剛要駕駛著新車返家,玻璃車頂直接在高速公路上整片飛走,這家人只好在一片震驚的沉默中,把車子重新開回經銷商處理。

根據美國網媒《商業內幕》報導,19歲的兒子納森尼爾(Nathaniel Chien)在事發後於推特發文稱,全新的Model Y車頂掉在高速公路上,「怎麼沒告訴我們特斯拉現在有賣敞篷車?」但因為才牽車2小時,沒用哨兵模式,所以只能用一段2秒鐘「沒車頂」的影片佐證。許多網友看了直呼,「很誇張」、「希望這個可以上新聞,因為特斯拉需要改變」。

Hey @elonmusk why didn't you tell us that Tesla sells convertibles now? Because the roof of our brand new model Y fell off on the highway pic.twitter.com/s8YNnu7m9L