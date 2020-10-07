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全新Model Y才開上路...車頂整片噴飛！他嚇傻：怎沒說有賣敞篷車？

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▲領車不到2小時的特斯拉Model Y，還沒開回到家，車頂就直接被風吹掉。（圖／翻攝自Business Insider）

記者張寧倢／綜合報導

美國加州的一戶家庭4日新購入一台白色的特斯拉Model Y電動休旅車，沒想到才剛要駕駛著新車返家，玻璃車頂直接在高速公路上整片飛走，這家人只好在一片震驚的沉默中，把車子重新開回經銷商處理。

根據美國網媒《商業內幕》報導，19歲的兒子納森尼爾（Nathaniel Chien）在事發後於推特發文稱，全新的Model Y車頂掉在高速公路上，「怎麼沒告訴我們特斯拉現在有賣敞篷車？」但因為才牽車2小時，沒用哨兵模式，所以只能用一段2秒鐘「沒車頂」的影片佐證。許多網友看了直呼，「很誇張」、「希望這個可以上新聞，因為特斯拉需要改變」。

報導指出，63歲的父親華特（Walter Chien）表示，在經銷商取車時有注意到前遮光罩上有一個缺口且寬度不一，告知廠商並解決了問題後牽車回家時自己坐在後座，正在研究特斯拉的應用程序，卻突然聽到一聲爆炸般的巨響，「抬頭一看，車頂居然不見了。」納森尼爾也表示，在經過停車場時雖然聽到車頂發出了輕微的吱吱聲，但你不會想到車頂會被吹走。

納森尼爾補充，事發當時沒人知道該做什麼反應，「我們沒有尖叫什麼的，一開始雖然蠻驚慌的，但後來我們就在一片震驚的沉默中，把車子一路開回來。」據報導，回到特斯拉經銷店後，店員向他們致歉並表示，以前從未有過這樣的情形，將提供他們完善的服務，還讓這家人租了另一輛車子回去。

華特5日表示，一名特斯拉代表向他解釋在生產這款汽車時一切都做得很好，但聽到這句話卻讓華特更擔憂，目前這家人還在考慮是要換成另一輛Model Y，還是乾脆放棄購買特斯拉的車。

據報導，近幾個月來，特斯拉的電動休旅車的品質控管屢遭顧客投訴，許多駕駛人稱Model Y是「惡夢般的品質」，例如從面板之間的縫隙、安全帶松到後座沒有與汽車的其他部分相連等各種問題已被買家點出。

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