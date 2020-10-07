中國、印度移工更難拿！美國宣布提高「H-1B簽證」審核標準

▲川普政府對外籍移工工作簽證實施凍結。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國政府6日宣布，由於H1-B簽證遭到濫用，嚴重犧牲當地工人的利益，因此將全面提高對H1-B簽證的核發限制。每年約有8.5萬人取得H1-B簽證，目前則有50萬人以該簽證在美國生活。根據美國勞工局（Department of Labor statistics）數據顯示，H1-B簽證中有高達三分之二的持有者為印度籍，10%為中國人，新制上路後，勢必會打擊到中印兩大族群。

H1-B簽證是一種專門核發給專業技術人才的工作簽證，也是美國最主要的工作簽證類別，每年發放8.5萬個名額，其中2萬個名額優先提供屬於研究生或研究生以上學歷的受益人申請。然而根據BBC報導，美國政府認為，該項簽證遭到濫用，由於許多科技公司轉而錄用人力低廉的外籍移工，以降低人力成本，使得美國工人權益受到影響，因此決定加深該簽證的審核標準，並縮小簽證申請條件中「專業技術」的定義。

除此之外，這項由美國勞工局與國土安全部共同發布的最新規定也指出，將提高H1-B簽證的最低薪資門檻，新制則會於於60天後正式上路。國土安全部更強調，未來會進行現場檢查，調查是否有公司違規僱用。據悉，H1-B簽證的最大受惠者便是印度與中國，持有H1-B簽證的外國人當中，有三分之二是印度籍，10%是中國籍。

美國國土安全部代理局長庫奇內利（Kenneth Cuccinelli）表示，許多公司透過這個制度壓低人力成本，為了避免雇用薪資更高的美國工人，轉而聘用更廉價的外籍勞動力來取代他們。