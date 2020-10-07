500萬跑車陷沙灘！豬隊友急救援　「拉一下」保險桿噴飛

▲只有四輪驅動的車輛才能進入斯托克頓海灘，這輛百萬名車如何進入沙灘仍是個謎。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

一名司機打算在沙灘上駕駛他價值20萬美金（約新台幣500萬元）的瑪莎拉蒂Ghibli跑車，但輪子卻被陷入沙裡動不了。一輛四輪驅動吉普車前來協助，企圖用繩索將瑪莎拉蒂綁在車身後拉走。豈料，由於輪子被卡住，車子一動也不動，反而將保險桿給拉飛了。

據《每日郵報》報導，導遊博伊科斯（Ian Boicos）9月30日在澳洲斯托克頓海灘（Stockton Beach）上拍到了這有趣的一幕。一名瑪莎拉蒂司機試圖在沙灘上駕駛跑車，卻沒想到車輪陷入沙裡動彈不得。

這時，一輛四輪驅動的吉普車前來救援，利用繩索企圖將這輛義大利跑車拖走。沒想到瑪莎拉蒂車輪實在陷得太深，導致車子卡在原地進退兩難。開在前方的吉普似乎並沒有發現狀況，直接快速開走。被繩索拉著的瑪莎拉蒂前保險桿承受不了如此用力地拉扯，當場「噴出」，隨著吉普「飛」了一小段距離。

斯托克頓海灘附近就是沃里米保護地（Worimi Conservation Land），只有四輪驅動的車輛才能從沃里米進入斯托克頓海灘和附近的沙丘，而且司機需要事先獲得許可證才能入內。目前《每日郵報》尚不清楚這輛價值百萬的瑪莎拉蒂最初是如何來到沙灘的。

►網路超好評！穩定膚況神器