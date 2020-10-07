　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

TikTok超越IG，躍居美國第二大青少年最愛用社群App

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

TikTok躍升美國青少年最喜歡使用的App第二名。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

據「美國消費者新聞與商業頻道」(CNBC)周二(6日)報導，根據當天發表的一份報告，TikTok已經超越Instagram，成為美國青少年中第二大最受歡迎的社群App。

CNBC說，根據美國「派傑公司」(Piper Sandler)發表報告，TikTok這款短視頻App目前在青少年當中的受歡迎度僅次於照片分享應用程式Snapchat。

報告中提到，34%的青少年使用Snapchat作為自己最喜歡的社群App，其次，29%的青少年選擇TikTok。緊追在Snapchat和TikTok後面的是臉書旗下的Instagram，有25%的青少年將這款應程式用作為自己最喜歡的社群App。

在「派傑公司」2020年春季版的報告中，TikTok排名第3。 不過報告中也提到，在用戶參與度方面，Instagram仍是最高的，達到84%，其次是Snapchat(80%)和TikTok(69%)。

CNBC稱，TikTok在年輕的美國用戶中繼續獲得市場佔比，而年輕用戶是社群App的關鍵受眾。這些用戶也是廣告商主要針對象，廣告收入則是社群App的主要收入來源。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
淡水大街「直升機」駕駛身分曝！撞款連千毅　45秒狂妄起降全直
快訊／昌鴻增強轉中颱！明將大迴轉北上　最新預測路徑出爐
杏輝道歉！20款藥品「不限品項、批號」全回收　再下架3款藥
ATM領2萬少8千！求助遭疑「妳動手腳」　彰化女認賠
快訊／新增2例境外移入　愛爾蘭、印度染疫
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普染疫後3民調出爐！拜登6大搖擺州狂勝　全國支持度相差16％

中國、印度移工更難拿！美國宣布提高「H-1B簽證」審核標準

抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

情報部門證實：前北韓駐義大利臨時代辦已投奔南韓

18歲男狂吞30根7cm鐵釘　3小時馬拉松手術取出「還有螺絲起子」

修車工燒成「人形火球」苦等救護車2hrs↑！　媽哭：皮膚都快掉了

英國外長考慮抵制2022北京冬奧　維族人權疑慮增！可能進一步制裁

剩1天！賀錦麗、彭斯辯論將「更有禮貌」　副手成疫情中潛在總統

TikTok超越IG，躍居美國第二大青少年最愛用社群App

已婚男「虐殺27歲小三」焚屍！　狂飄噁味淡定辯：只是腐爛羊肉

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

川普染疫後3民調出爐！拜登6大搖擺州狂勝　全國支持度相差16％

中國、印度移工更難拿！美國宣布提高「H-1B簽證」審核標準

抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

情報部門證實：前北韓駐義大利臨時代辦已投奔南韓

18歲男狂吞30根7cm鐵釘　3小時馬拉松手術取出「還有螺絲起子」

修車工燒成「人形火球」苦等救護車2hrs↑！　媽哭：皮膚都快掉了

英國外長考慮抵制2022北京冬奧　維族人權疑慮增！可能進一步制裁

剩1天！賀錦麗、彭斯辯論將「更有禮貌」　副手成疫情中潛在總統

TikTok超越IG，躍居美國第二大青少年最愛用社群App

已婚男「虐殺27歲小三」焚屍！　狂飄噁味淡定辯：只是腐爛羊肉

新台幣終止連五升！貶值0.5分收在28.965元

兒子身份證尾數是4！　迷信阿姨大鬧派出所...「要死」不吉利

飼主準備作業2天沒睡！貼心汪陪熬夜　坐電腦桌努力撐開眼皮

全民運動會決戰花蓮！台中隊搶三連霸...副市長授旗：爭最高榮譽

高流將啟用　商圈發大財？房仲：國外旅客回籠才有機會

扯！國小菜單印「萊豬廣告」美化瘦肉精　國民黨怒嗆：洗腦下一代

川普染疫後3民調出爐！拜登6大搖擺州狂勝　全國支持度相差16％

組頭當街擄人討債...押茶行拘禁痛打！　小弟拿電擊槍太緊張滑倒

網美YouTuber台北街頭喝「月老奶茶」　唱歌唱到走音...自虧沒人愛

中國、印度移工更難拿！美國宣布提高「H-1B簽證」審核標準

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

印度少年神預測　災難持續到明年

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

比地球舒適！科學家發現24個「超宜居星球」

零售商流出！　iPhone 12「共5款」2萬起跳

更多熱門

相關新聞

歡慶10歲生日！IG「經典版」回來了

歡慶10歲生日！IG「經典版」回來了

IG先前就曾全面翻新使用介面，連圖示也都從咖啡色轉為紫紅色，許多人對此感到相當不習慣，同時也很懷念「經典版IG」的圖示。現在就有網友發現，IG更新成最新版本後，居然可以重回「經典版圖示」的懷抱，消息一出，讓不少人感到非常興奮。

經濟被LINE牽制？　網：少了「它」才有差

經濟被LINE牽制？　網：少了「它」才有差

美禁TikTok、WeChat　中國：違反WTO規定

美禁TikTok、WeChat　中國：違反WTO規定

女友太愛發IG　近7成網友也崩潰：覺得煩

女友太愛發IG　近7成網友也崩潰：覺得煩

TikTok出售案審批延至選後

TikTok出售案審批延至選後

關鍵字：

TikTokIG社群App

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面