TikTok超越IG，躍居美國第二大青少年最愛用社群App

▲TikTok躍升美國青少年最喜歡使用的App第二名。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

據「美國消費者新聞與商業頻道」(CNBC)周二(6日)報導，根據當天發表的一份報告，TikTok已經超越Instagram，成為美國青少年中第二大最受歡迎的社群App。

CNBC說，根據美國「派傑公司」(Piper Sandler)發表報告，TikTok這款短視頻App目前在青少年當中的受歡迎度僅次於照片分享應用程式Snapchat。

報告中提到，34%的青少年使用Snapchat作為自己最喜歡的社群App，其次，29%的青少年選擇TikTok。緊追在Snapchat和TikTok後面的是臉書旗下的Instagram，有25%的青少年將這款應程式用作為自己最喜歡的社群App。

在「派傑公司」2020年春季版的報告中，TikTok排名第3。 不過報告中也提到，在用戶參與度方面，Instagram仍是最高的，達到84%，其次是Snapchat(80%)和TikTok(69%)。

CNBC稱，TikTok在年輕的美國用戶中繼續獲得市場佔比，而年輕用戶是社群App的關鍵受眾。這些用戶也是廣告商主要針對象，廣告收入則是社群App的主要收入來源。