川普染疫後3民調出爐！拜登6大搖擺州狂勝　全國支持度相差16％

▲美國總統川普與民主黨總統參選人拜登。（組圖／美聯社、路透社）



記者張方瑀／綜合報導

距離11月3日美國總統大選僅剩26天，最新的三家民調結果顯示，川普在全國調查中落後拜登16個百分點；在6個搖擺州的部分，拜登也幾乎領先川普，尤其在CNBC的民調中，兩人在密西根州的差距達到8個百分點，拜登平均支持率為49％，川普則為45％。

根據《路透社》與市調公司易普索（Reuters/Ipsos）7日的最新民調顯示，前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在6個搖擺州中，平均支持率為48％，共和黨的川普平均支持率則為45％。兩人在密西根州的差距擴大至8個百分點，拜登支持度為51％，川普則為43％，領先幅度較前次民調結果增加3％

美媒CNBC與民調公司「Change Research」合作的最新民調結果顯示，拜登在6州中，平均為50％的支持率，而川普則是45%。前一周拜登的支持率為49％，川普則為45％。兩人同樣在密西根州的差距最大，拜登支持度為51％，川普則為43％，但較前次領先幅度未變。

另外，根據CNN民意調查結果顯示，拜登在全國的支持度來到57％，川普僅有41％，兩人差距拉到16個百分點；其中有66％的女性支持拜登，支持川普的僅有32％。

6個關鍵搖擺州最新民調

Reuters（拜登平均48％、川普平均45％）

亞利桑那州（Arizona）：拜登47％對川普46％（幅度不變）

佛羅里達州（Florida）：拜登47％對川普47％（幅度不變）

密西根州（Michigan）：拜登51％對川普43％（+3）

北卡羅萊納州（North Carolina）：拜登47％對川普47％（幅度不變）

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：拜登50％對川普45％（+2）

威斯康辛州（Wisconsin）：拜登50％對川普44％（+1）

CNBC（拜登平均50％、川普平均45％）

亞利桑那州（Arizona）：拜登51％對川普45％（領先幅度不變）

佛羅里達州（Florida）：拜登50％對川普46％（+1）

密西根州（Michigan）：拜登51％對川普43％（領先幅度不變）

北卡羅萊納州（North Carolina）：拜登49％對47％（領先幅度不變）

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：拜登50％對川普46％（領先幅度不變）

威斯康辛州（Wisconsin）：拜登51％對川普44％（-2）

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