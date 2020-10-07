媽媽倒車3歲女兒急著找她　生日派對上被輾斃...親友目睹慘案

Mum accidentally kills daughter, 3, by running her over at birthday party https://t.co/VcOC4d2pIz pic.twitter.com/SGqoJ0jFTD — Daily Mirror (@DailyMirror) October 6, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國賓夕凡尼亞州近來發生一起不幸意外，一名3歲女童在生日派對上急著找媽媽，然而當時對方正在停車，倒車時因為她剛好站在車後被輾斃。在場親友以及孩童目睹慘案發出驚恐尖叫，媽媽則是心碎無法面對。

事件3日發生在路澤恩郡(Luzerne County)一公園內，當時眾人正在為3歲女童莉娜(Lina)的18歲阿姨慶祝生日，莉娜發現媽媽的車正開進停車場時，立即跑上前想要去找對方，結果卻被撞倒在地，後來被緊急送到醫院醫治但無法挽回性命。

目擊者·奧利瓦雷斯(Steven Olivares)表示，「很多人尖叫，很多孩子還搞不清楚發生了什麼事，太可怕了」，事件對他也造成了很大的精神創傷。親戚則紛紛表示，沒有人知道莉娜怎麼會出現在車後，家人們隔日又重返原地哀悼她的死亡，並在現場豎立紀念碑，希望她能開心前往天堂。

▼女童站在車後找媽媽意外被撞死。（圖／示意圖／視覺中國）

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