抗議政府強拆違建民宅　埃及人怒上街頭釀2死735人被捕

▲埃及總統下令軍隊拆除境內的非法建築。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

埃及最近因政府強行拆除境內非法建築,收回土地,並對民眾徵收高額罰款而引發民怨,民眾紛紛走上街頭抗議。由於示威活動在埃及是違法行為,因此安全部隊使用催淚瓦斯、警棍和鳥銃企圖驅離民眾,並逮捕了數以百計的抗議者。在混亂中,有2名示威者遭警方殺死,讓民眾對政府的憤怒情緒不斷上升。

據《衛報》指出,埃及總統塞西(Abdel-Fattah al-Sisi)最近態度強硬,下令軍隊拆除境內的非法建築;若民眾要將農業用地上的房屋合法化,就必須繳納高額罰款。新冠肺炎衝擊經濟的情況下,許多農民的生計已大受影響,如今家園還面臨被拆除的危機,讓他們不得不憤而反抗,認為政府正將他們逼入絕境。

抗議活動主要發生在貧困的偏遠地區,因為在那裡,受影響的農民最多;這些偏遠地區的人民也主要推動了反政府的高漲情緒。居民表示,警方會突襲村莊、包圍街道,並逮捕人們。一個居民表示,「每當我們聽到政府要來拆除房屋,我們就會聚集起來阻止他們,但他們晚上又會回來隨便抓人。」

▲疫情引起的經濟壓力已讓生活困苦,如今因交不起巨額罰款而面臨家園被毀的埃及人民,只能走上街頭抗議。(圖/路透)

國際特赦組織指出,安全部隊用鳥銃、催淚瓦斯和實彈來對付民眾,導致2人分別在9月25日以及10月1日死亡。非政府組織埃及權利和自由委員會(Egyptian Commission for Rights and Freedoms)稱,已有510名年齡在18到30歲的青年被捕,但其組織認為總人數應該會更高。

阿拉伯人權資訊網(Arabic Network for Human Rights Information)表示,目前有600人被拘留,而人權律師阿裡(Khaled Ali)也列出了735名被拘留者的名單。

埃及有三分之一的人民處於貧困線以下,而新冠肺炎的蔓延更加重了他們的經濟負擔,根本付不起高額的罰款。批評人士表示,政府要求將農業用地上的建築合法化,相當於對土地進行掠奪,而對付的目標竟是幾乎沒有選擇餘地的公民,他們在無奈之下只能選擇上街抗議。

Egyptian security forces have used teargas, batons, birdshot and on at least one occasion live ammunition, and arrested hundreds of protestors and bystanders to disperse rare scattered demonstrations over several days. https://t.co/tLPQTwRF2z