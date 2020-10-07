川普秒出院…倒數26天想逆轉！　分析師曝：競選團隊早已「半殘」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普確診後僅住院3天，就匆匆從醫院搭乘直升機返回白宮，甚至還在白宮前脫下口罩揮手致意。此舉引發各界批評，認為川普依舊不重視疫情的嚴重性，分析師更指出，新冠肺炎在白宮內擴散後，川普的競選團隊形同「半殘」，勢必對選情造成巨大衝擊。

根據CNBC報導，川普5日晚間離開醫院後，隨即做出發布影片、推特等動作，積極重回美國大選戰場，希望能在倒數26天力挽選情。建銀國際證券（CCB International Securities）全球策略師喬立（Mark Jolley）卻指出，即便川普迅速重返白宮，但疫情也對他的競選活動造成嚴重阻礙。

▲川普住院三天就返回白宮。（圖／達志影像／美聯社）



從白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）確診開始，目前至少已有18名和川普競選團隊有關的人染疫，喬立說，「他（川普）失去了一些重要的工作人員，他的競選團隊有一半的工作人員必須隔離，在一兩個星期內他會無法進行競選活動，所以我認為，在政治上來說，這對拜登非常有利。」

馬里蘭州聖瑪莉學院（St. Mary's College）政治學教授艾柏利（Todd Eberly）表示，川普的倉促離院確實非常不妥，尤其在有超過20萬美國人染疫死亡的時候，川普的舉動可能會招來更多反對，「對他來說最明智的選擇是站出來告訴大眾，『我現在明白新冠肺炎的嚴重性了』，然後利用同情心贏得部分選民支持，但這並不是他擅長的。」

白宮則在聲明中強調，將採取一切必要的預防措施來保護總統、他的家人與工作人員，「川普總統將繼續接受24小時的治療，所有要和川普接觸的人都必須穿戴適當的防護裝備。」

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