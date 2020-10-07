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紐時：美貿易代表軟化「對中態度」槓上國務院　台美貿易談判受阻

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▲▼ 美中貿易,美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）,美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）（左）與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）（右）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約6日專電

紐約時報今天報導，美國貿易代表萊特海澤為保全美中首階段貿易協議，近幾個月對中國態度軟化，不願和台灣展開雙邊貿易協定談判，與致力強化美台關係的國務院鬧不和。

萊特海澤（Robert Lighthizer）多年來強烈批評中國貿易作為，被歸類為美國政府對中國的鷹派人士。但美中一月簽署首階段協議緩和貿易戰後，萊特海澤不遺餘力捍衛中國，成為國會議員與白宮高層推動美台展開雙邊貿易協定談判的障礙。

報導引述多位卸任官員與知情人士說法指出，萊特海澤近幾個月擋下多項激怒北京的政策提議，指這些措施可能破壞他與總統川普嘗試兩年多才促成的美中貿易協議。他除了避免公開批評中國，還稱讚北京致力履行協議承諾。

50位跨黨派聯邦參議員上週聯名致函萊特海澤，敦促他正式展開美台全面貿易協定談判程序。

支持陣營主張，美台直接往來有助抵銷中國在科技與商業領域與日俱增的影響力，同時增強台灣實力。但華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）說，美方顧慮與中國的貿易協議，可能葬送與台灣展開貿易談判的機會，至少川普首任任期剩餘時間是如此。

葛來儀形容，川普行政團隊如「雷射」般聚焦美中首階段貿易協議，特別是美國貿易代表署（USTR），川普也不希望這份協議化為泡影。

▲▼ 美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊特海澤被認為對中國態度軟化。（圖／達志影像／美聯社）

美中關係在萊特海澤對中國態度軟化時日益緊張。川普不滿中國讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴散到境外，以威脅國家安全為由打擊具中資背景的應用程式TikTok與微信。但他承受美國商界壓力，在總統大選前未撕毀美中貿易協議，也沒有揚言對北京採取更多貿易行動。

今年夏季，川普政府思考如何反制北京打壓香港公民自由時，萊特海澤反對對香港貨品加徵懲罰性關稅的構想。

報導寫道，萊特海澤不願與台灣展開貿易談判更具爭議性。這項做法使他和美國國務院、國防部、商務部與白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員作對。

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）8月底在華府智庫演說時宣布，美方將啟動與台灣的「經濟暨商業對話」（Economic and Commercial Dialogue）；國務院同時開始規劃派遣主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）於9月中訪台。

3名知情人士向紐時透露，萊特海澤堅持美台貿易談判是美國貿易代表署事務，與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）意見不合。另一名知情人士說，美國貿易代表署與國務院曾為柯拉克訪台爆發爭執。

萊特海澤透過電郵表示，上述說法純屬虛構，他未曾和蓬佩奧討論相關事宜或為此產生爭執。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天透過聲明說，蓬佩奧與萊特海澤多年來有著緊密共事關係，未曾討論史達偉演說與柯拉克訪台，任何指兩人為政策爆發爭執的說法都是憑空捏造。

總統蔡英文8月宣布鬆綁美國牛肉與豬肉進口限制後，蓬佩奧在推特發文表示歡迎，並說此舉「為進一步深化經貿合作打開大門」。美國貿易代表署未就此事發表任何聲明。

葛來儀表示，史達偉宣布美台建立全新經濟對話機制，期望施壓美國貿易代表署拉近美台經貿關係，「國務院在權責範圍內盡力了，但台灣想要的貿易協定終究不是由國務院主談」。

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