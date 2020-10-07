家中擠滿600隻動物！1歲男童被關在髒臭狗籠　旁邊就是3公尺蟒蛇

Mum arrested after toddler found living in tiny cage with 10ft boa constrictor #SmartNews https://t.co/0IKmGRIRn7 — Veronique Black (@vblacktsunami) October 7, 2020

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州發生駭人虐童案，調查人員發現一名1歲男童被關在狗籠中，旁邊就是一條3公尺長的蟒蛇，且家中還飼養多達600隻動物非常髒臭，目前已對男童父母46歲男布朗(TJ Brown)、42歲女斯卡布羅(Heather Scarbrough)，以及82歲爺爺查爾斯(Charles Brown)依虐待兒童、虐待動物等相關罪名起訴。

亨利郡(Henry County)警方今年6月在一拖車中查獲一起虐童案，狹小的空間中男童像動物一樣被養在狗籠，籠中有幾個玩具但完全沒有毯子，旁邊的籠子就關著一條蟒蛇、還有3個桶子裡面裝著老鼠，骯髒的環境散發出恐怖惡臭，還可看到數10隻蟑螂在家中竄行，誇張的景象令執法人員震驚。

本案1日開庭，被起訴的布朗一家表示，因為家裡養了太多動物，為了「保護小孩」才會把人放在狗籠，辯方表示，「當我把小孩放在籠中，那裡面沒有8條蛇、沒有數百隻老鼠、沒有蟑螂，也沒有被尿浸濕的髒衣服，狗籠其實是拖車內最安全的地方」。

檢方指出，男童送醫檢查發現有嚴重皮膚病，而進行毛囊測試還測出大麻反應，當局一共從拖車中清出86隻雞、56條狗、10隻兔子、4隻長尾鸚鵡、3隻貓、8條蛇、1隻雉、531隻包含倉鼠等各種鼠類、1隻壁虎以及3隻蜜袋鼯，另外還查獲17支槍與大麻。本案目前仍在審理中，將於11月9日再度開庭。

▼警方發現男童被家長關在狗籠中。（圖／示意圖／視覺中國）

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