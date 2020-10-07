川普重返白宮成「歷劫歸來英雄」　醫生傻眼：沒人告訴他別這樣？

文／中央社記者林宏翰洛杉磯6日專電

美國總統川普染疫後重返白宮，影片塑造英勇形象。CNN引述防疫專家說法，批評川普脫口罩是最壞示範；影片充滿威權色彩，「只有極權國家北韓才會出現這種場景」。

美國有線電視新聞網（CNN）分析文章指出，川普昨天刻意選在電視新聞時段重返白宮，把自己塑造成歷劫歸來的英雄，頗有力挽選情的宣傳意味，「把染疫事件轉為政治上的有利因素」。

川普的影片使用澎湃的音樂，川普走下直升機，登上擺設了美國國旗的陽台，脫下口罩之後向美軍直升機敬禮。文章批評，川普沒戴口罩進入室內，接著拍攝一段誤導防疫觀念的影片。

▲川普刻意選在電視新聞時段重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，川普的作為與言論，令防疫專家大為震驚。

醫學專家芮納（Jonathan Reiner）說：「很難理解，這位正在散播數百萬病毒飛沫的美國總統，身邊帶著一大群隨行人員，沒戴口罩走進建築物。沒有人告訴他不要這樣做嗎？看起來除了總統這位病人自己，沒有人負責醫療工作。」

CNN文章批評，川普重返白宮之後，種種發言非常不負責任。例如對外喊話，要美國人民不要怕病毒，但卻忽視了21萬美國人染疫身亡，沒有人能享受像他一樣的醫療待遇。

CNN分析指出，川普沒有反省防疫工作不力，還無視防疫規則脫下口罩，做出最壞的示範，也不考慮這個冬天疫情可能惡化的嚴重性，甚至稱2019冠狀病毒疾病（COVID-19）遠不會比流感致命。

醫學專家霍泰茲（Peter Hotez）語帶反諷說：「很多人很聽他的話，而他卻傳達這樣的訊息：隨它去吧，不要讓病毒干擾日常生活，會有40萬美國人喪生，不要怕。」

華盛頓大學則引用模型預測，到今年底，美國的新冠肺炎死亡總數將會翻倍，達到40萬。

CNN的分析文章批評，川普出院無疑是基於政治考量，因為川普的醫師表示他還沒脫離險境，但川普卻把自己塑造成歷劫歸來的英雄，試圖扭轉民調上的落後，「川普可能不怕病毒，這些舉動顯示他對28天之後的選舉結果有多恐懼」。

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