馴獸師把自己鎖進籠中　當眾被凶猛7歲熊「撕掉頭皮」慘死

▲男把自己鎖在籠中被熊攻擊。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯莫斯科國立大馬戲團(Great Moscow State Circus)近來發生命案,28歲男訓獸師布利希(Valentin Bulich)日前突然將自己關進熊籠中,結果慘被一隻7歲的熊攻擊撕下頭皮,送醫後因傷勢過重不幸身亡。

英國《每日郵報》報導,馬戲團5日聲明中表示,其他工作人員發現布利希被熊攻擊時,立即幫忙將人從籠中救出,並緊急送到維諾格拉多夫州(Vinogradov State)醫院搶救,最後仍因傷勢過重身亡。由於布利希進入籠中後刻意上鎖,讓調查人員懷疑他很有可能是「因為某種原因」,故意將自己置於危險之中。

不幸消息傳出後令親友十分悲傷,鄰居表示,「他很努力工作,致力於照顧那些動物」、「他平時不菸不酒,個性溫和又善良」。馬戲團表示,由於布利希是在非表演時間擅自進入籠中,其行為嚴重違反安全規定,目前正在調查他的動機並且不會處分肇事的熊。

