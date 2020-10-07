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馴獸師把自己鎖進籠中　當眾被凶猛7歲熊「撕掉頭皮」慘死

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▲▼熊,灰熊,grizzly bear,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男把自己鎖在籠中被熊攻擊。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯莫斯科國立大馬戲團(Great Moscow State Circus)近來發生命案，28歲男訓獸師布利希(Valentin Bulich)日前突然將自己關進熊籠中，結果慘被一隻7歲的熊攻擊撕下頭皮，送醫後因傷勢過重不幸身亡。

英國《每日郵報》報導，馬戲團5日聲明中表示，其他工作人員發現布利希被熊攻擊時，立即幫忙將人從籠中救出，並緊急送到維諾格拉多夫州(Vinogradov State)醫院搶救，最後仍因傷勢過重身亡。由於布利希進入籠中後刻意上鎖，讓調查人員懷疑他很有可能是「因為某種原因」，故意將自己置於危險之中。

不幸消息傳出後令親友十分悲傷，鄰居表示，「他很努力工作，致力於照顧那些動物」、「他平時不菸不酒，個性溫和又善良」。馬戲團表示，由於布利希是在非表演時間擅自進入籠中，其行為嚴重違反安全規定，目前正在調查他的動機並且不會處分肇事的熊。

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