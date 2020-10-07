60年預測全中！「美版章魚里」10月民調竟打平　川普準備超車拜登

▲拜登與川普在俄亥俄州的民調距離接近。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣天母天玉里近幾次準確預測總統大選結果，美國版「章魚里」則歷史悠久，自1960年以降，俗話都說「得俄亥俄者得天下」，便是以著名的搖擺州（Swing state）俄亥俄州作為美國總統大選的風向球。單看該州2016年選前民調，希拉蕊未曾領先川普，最終川普當選，而今年選前民調，拜登則和川普陷入膠著。

俄亥俄州的神預測傳統

俄亥俄1803年建州，自1860年林肯（Abraham Lincoln）當選美國總統以來，開票結果幾乎與全美大選如初一轍，除了在1944年小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）與1960年尼克森（Richard Nixon）押錯寶，1960年之後的60年間從未出錯，準確率高達93.5％。而每一名在俄亥俄州失利的共和黨籍總統候選人，都未曾拿下當屆大選。

俄亥俄州位於美國東北接近中部地區，在紐約州西邊、芝加哥州南邊，結構融合了民主黨為主的東北選民、共和黨為主的南部選民，以及部分城市部分鄉村地區的人口，儼然成為全美國的縮影。

▲2016年，川普與希拉蕊（Hillary Clintoin）的總統辯論大會。（圖／達志影像／美聯社）

俄亥俄州取得領先，總統寶座入袋

回顧2016年，根據美國538民調分析網站，希拉蕊在俄亥俄州自10月27日以後的民調，除了與川普平手，或一次超前川普1%，其餘全數輸給川普，兩者差距最大更達到7％之多。11月3日至6日選前最後一次民調結果更顯示，川普48％對比希拉蕊42％，差距來到6％。

當年大選結果出爐，川普在約1,150萬人口的俄亥俄州獲得284萬張選票，希拉蕊則得到239萬張，兩者比例為51.8％比43.7％，相距8.1％，並按照美國選舉人團制度「贏者通吃」（Winner takes all）的法則，拿下該州18張選舉人團選票。

拜登與川普

時間往前推進至2020年，民主黨派出77歲的前副總統拜登（Joe Biden）與拚連任的川普角逐總統大選。英國BBC於8月3日整理的選前民調顯示，全美14個搖擺州中，拜登只在喬治亞（Georgia）、愛荷華（Iowa）和德州（Texas）落後拜登，俄亥俄州則是以47％比44.7％略勝一籌。





▲川普2日確診。（圖／路透）

9月至10月初，「真清晰政治」民調網站（Real Clear Politics）的俄亥俄州民調結果則顯示，拜登和川普的支持率仍陷入膠著，從9月初至9月中，拜登一度以50％比45％領先川普，但也曾只有48％比47％的結果。進入10月，拜登與川普的支持率已經打成平手，而1日至3日的調查結果，則變成44％比48％，川普領先4％。

距離大選不到30天，綜觀各家外媒民調結果，進入10月之後俄亥俄州的選情持續不明確，甚至出現川普超車的情況，但其他關鍵搖擺州的情況如何？根據「CNBC」與民調公司「Change Research」合作最新的民調結果，拜登在6個關鍵州的支持率大獲全勝，在亞利桑那州、密西根州、北卡羅萊納州與賓夕法尼亞州方面，領先幅度維持不變，領先差距最大州則為密西根州的8％。

顯然在第一次總統辯論後，俄亥俄州的選民風向開始轉變，儘管60年來預測從未失手，但在變化特別快，事件特別亂以及疫情攪動影響下，俄亥俄州是否能成功預測今年大選，《ETtoday新聞雲》將持續關注。

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