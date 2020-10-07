　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡　目擊者拍下驚恐一幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張寧倢／綜合報導 

肯亞一名男童在維多利亞湖（Lake Victoria）玩耍時，突然被湖中一隻河馬咬住，並拖入水中，一旁目擊民眾拿起石塊向河馬用力丟擲，試圖拯救這名男童，但似乎無濟於事，最後男童被找到時已傷重不治。

根據《太陽報》報導，肯亞姆比塔（Mbita）小鎮的居民9月16日如往常一樣聚集於維多利亞湖畔洗衣服，一旁正開心玩耍的男童突然被湖中竄出的河馬咬住，拖入了混濁的水中，最後因遭到嚴重襲擊而傷重不治。

由目擊者拍攝到的影片可以看到，居民們全部衝向岸邊，拿起手邊的石塊、木棍丟向河馬，有的人大聲喊叫，有的人向耶穌禱告，希望男孩能逃出河馬的血盆大口，但他仍被拖離岸邊越來越遠。據報導，河馬最後雖然「釋放了」這名男童，但他早已因傷勢過重而身亡，屍體隨後也被尋獲。

 ▲▼肯亞男童遭河馬攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

▲肯亞男童遭河馬拖入水中，附近居民緊急衝向岸邊救援。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

居民受訪表示，過去4個月以來，河馬就一直威脅著當地居民，使得漁民無法在晚上出航，警察可以用槍把他們嚇跑，但平民沒有武器，沒有能力這樣做。海灘管理單位主席英迪提（William Onditi）表示，當地政府已經要求肯亞野生動物管理局在附近建立一個應急小組，「無論牠們何時離開水面，都應該有官員隨時待命以馴服牠們。」

▲▼肯亞男童遭河馬攻擊。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

▲河馬把男童咬住後拖入水中，並且離岸越來越遠。（圖／翻攝自YouTube／Caizer adolfer）

 報導指出，肯亞維多利亞湖與奈瓦沙湖（Lake Naivasha）地區的河馬與鱷魚攻擊事件急遽增加，自1月以來已經有至少9人死於動物的襲擊。2018年8月一名66歲台灣遊客在奈瓦沙湖拍攝河馬時遭到攻擊，失血過多身亡，同行的另一名台灣友人也受傷送醫。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
湖人G4險勝冠軍賽聽牌　戴維斯關鍵三分冷箭撲滅熱火
玩弄68女友還不夠！陸富商看上美艷外甥女　遭「分屍108塊」
追思會完吳宗憲潰堤：小鬼你不要走！全場捨不得散場含淚大合唱
成立「防衛動員署」整備後備軍力　嚴德發：後備旅由7擴增至12
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馴獸師把自己鎖進籠中　當眾被凶猛7歲熊「撕掉頭皮」慘死

民調狂跌、經濟不振…川普依舊超狂妄！　拜登炸怒：要救美國靈魂

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡　目擊者拍下驚恐一幕

紐時：美貿易代表軟化「對中態度」槓上國務院　台美貿易談判受阻

60年預測全中！「美版章魚里」10月民調竟打平　川普準備超車拜登

川普重返白宮成「歷劫歸來英雄」　醫生傻眼：沒人告訴他別這樣？

譚德塞：新冠肺炎疫苗有望在年底前問世！

第2場總統辯論8天後登場！　拜登：若川普還是染疫　應取消舉辦

比地球還舒適！科學家發現24個「超宜居星球」　更濕更年輕

白宮6天第15人染疫！　川普「核心決策圈」高級顧問確診

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

馴獸師把自己鎖進籠中　當眾被凶猛7歲熊「撕掉頭皮」慘死

民調狂跌、經濟不振…川普依舊超狂妄！　拜登炸怒：要救美國靈魂

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡　目擊者拍下驚恐一幕

紐時：美貿易代表軟化「對中態度」槓上國務院　台美貿易談判受阻

60年預測全中！「美版章魚里」10月民調竟打平　川普準備超車拜登

川普重返白宮成「歷劫歸來英雄」　醫生傻眼：沒人告訴他別這樣？

譚德塞：新冠肺炎疫苗有望在年底前問世！

第2場總統辯論8天後登場！　拜登：若川普還是染疫　應取消舉辦

比地球還舒適！科學家發現24個「超宜居星球」　更濕更年輕

白宮6天第15人染疫！　川普「核心決策圈」高級顧問確診

嚴德發證實教召改14天一年一訓　訓量將由12萬增至26萬人

內輪差+視線死角！　台南單車婦遭水泥預拌車輾壓喪命

藍委提案酒駕、毒駕致人死傷立即關3天　內政部有疑慮

湖人G4險勝正式聽牌　戴維斯關鍵三分冷箭撲滅熱火

最愛的奶奶住院！　愛貓進房「磨蹭熟悉味道」滿滿思念逼哭家人

林耕仁／遇日則軟的海洋國家？

大喜日子遇恐怖「老人大軍」　成團冒出攔車討紅包！他嘆：都不認識

快訊／捷運亞東醫院站旁廢棄水槽起火！「濃煙竄天」警消急灌救

40年房貸來了！高銀低利優惠　貸800萬月攤2.1萬　首購族月負擔少1.6萬

「故宮豬豬」保證很純無害！小編創意文刪改　吳密察：尊重年輕人

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

國際熱門新聞

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

印度少年神預測　災難持續到明年

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

川普回白宮就無症狀！美「核足球」護衛確診

更多熱門

相關新聞

女瀑布旁拍美照　未婚夫目睹墜崖

女瀑布旁拍美照　未婚夫目睹墜崖

肯亞近來發生一起為了拍美照而喪命的意外，一名女子與未婚夫到當地著名瀑布景點約會時，她涉險站在懸崖邊拍下美照，然而卻不小心腳滑跌落懸崖，未婚夫雖然立即放下相機想要救人，卻只能眼睜睜目睹對方被河水吞沒。

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

VANS《辛普森家庭》系列

VANS《辛普森家庭》系列

女童出門摘酪梨　1小時後「半身埋土裡慘死」

女童出門摘酪梨　1小時後「半身埋土裡慘死」

獅子吃了熊心豹子膽　吵醒河馬！

獅子吃了熊心豹子膽　吵醒河馬！

關鍵字：

肯亞奈瓦沙湖Lake Naivasha維多利亞湖Lake VictoriaHippo河馬

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救了

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

iPhone 12來了　蘋果14日發表會

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面