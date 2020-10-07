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四方安全對話　印度自信滿滿：空軍已經隨時準備好對付中國

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▲▼印度空軍會議。（圖／翻攝自Facebook／Rakesh Kumar Singh Bhadauria）

▲印度空軍會議。（圖／翻攝自Facebook／Rakesh Kumar Singh Bhadauria）

記者李芸／綜合報導

美國、日本、澳洲、印度等國外交部長在東京進行四方安全對話，會議召開之際，印度空軍參謀長辛格(Rakesh Kumar Singh Bhadauria) 竟表示，我們的空軍已經隨時準備好對付中國，他們絕對不可能贏過我們。辛格表示已經勘查過印度四周的地形，也把各種策略都安排好了，接下來三個月會繼續加強防備，到冬季時武力會達到巔峰。

印度強烈懷疑巴基斯坦和中國私下進行軍事合作，辛格表示，目前沒有計畫兩面同時作戰，但如果他們真的聯合起來攻打我們，我們的火力依舊是足夠打下巴基斯坦和中國的。外界揣測辛格這麼有自信的原因是不是因為有美國作為後盾，辛格則淡定的表示，這次的計畫只有印度的高層參與。

據印度媒體報導，辛格對印度的空軍非常的有自信，不過也有人認為辛格的談話主要是面向印度內部，安撫激進的印度教對陸強硬派。

辛格還證實，印度將在未來5年部署更多國產LCA Mark 1A輕型戰鬥機和其他印度國產教練機和戰鬥直升機。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，如何克制中國壓迫式的極權主義管制，這課題不僅是美日澳印這四國要面對的，而是需要東南亞國家協會（ASEAN）等區域全體一起團結對抗。

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