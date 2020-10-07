英國外長考慮抵制2022北京冬奧　維族人權疑慮增！可能進一步制裁

▲英國外交大臣多米尼克拉布（Dominic Raab）稱，中國存在過份且嚴重地侵害人權行為。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

英國外交大臣多米尼克拉布（Dominic Raab）於7日表示，由於中國對待維吾爾族穆斯林的方式侵害人權，不排除將抵制2022年北京冬季奧運會，如果最終定案，這將會是英國首次抵制奧運會。

根據BBC報導，拉布於外交事務特別委員會（Foreign Affairs Select Committee）收到提問，關於英國在反對迫害維吾爾族穆斯林方面採取了何種措施。拉布表示，我們對有關新疆的報導越來越擔心，希望與國際夥伴密切合作，發出最有力的聲音，無論是在聯合國，也無論它是否實施制裁。

報導指出，中國因對待維吾爾族的方式面臨越來越多指責，據悉，政府已經將多達100萬人口關押在新疆地區的再教育營，還傳出有維吾爾族婦女被強制絕育。拉布7月也曾指責中國嚴重踐踏人權，不排除採取制裁措施。對此，中國駐英大使劉曉明則表示，這些指控毫無根據，維族人與其他少數民族和平共處。

拉布表示，我們需要考慮採取行動，對發生在維吾爾族身上的事情的憂慮，例如拘留、虐待、強制絕育，是我們不能迴避的事情。在被問及是否抵制2022年北京冬奧會時，拉布回應，「我本能地將體育與外交政治分離，但到了某個時候，或許不太可能做到了。」

據路透社引述英國《每日電訊報》說法，拉布提到，將協同國際夥伴收集證據，全面考慮採取進一步行動，「很明顯地，有證據顯示（中國）存在過分且嚴重的侵犯人權行為。」

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