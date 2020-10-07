剩1天！賀錦麗、彭斯辯論將「更有禮貌」　副手成疫情中潛在總統

▲民主黨副總統參選人賀錦麗與副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

現任副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨參議員賀錦麗（Kamala Harris）將於台北時間8日上午9時展開副總統候選人的電視辯論。美國憲法規定，總統職位空缺時副總統將立即繼任，因此在川普確診之後，兩位副手從擁護者的角色升級為潛在的總統人選，這也意味著兩人將受到更多檢視與衡量。

據CNN報導，美國副總統候選人電視辯論會將於美東時間7日21時在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）登場，預計會比上周災難性的總統辯論更有禮貌，先前大肆辱罵的場面遭到選民和評論家的猛烈抨擊，沒有人希望再次上演。賀錦麗將成為歷史上首位參加大選辯論的南亞裔和非裔女性，彭斯則是來自印第安納州作風保守的白人男性，兩人之間的反差將顯現出美國政治中日益擴大的文化鴻溝。

▲美東時間7日晚間即將登場的副總統辯論會防疫措施升級，加裝透明隔板。（圖／路透）

報導指出，民主黨人透露，賀錦麗找來熟知彭斯辯論方式的人士協助準備，不僅是因為要讓辯論圍繞著彭斯，更是要把焦點放在川普對疫情的處理不當上，就像拜登先前辯論時試圖做到的那樣。至於彭斯則被預測將比川普的辯論更有技巧，但仍會將拜登比作激進左派的傀儡。

據報導，這場辯論的重點在於誰能引導經濟復甦，這也是川普與拜登都強調的主要議題。賀錦麗曾是一名檢察官，在參議院以尖銳的質詢聞名，預計將提倡拜登的經濟政策。彭斯則可能會試圖利用賀錦麗過去與拜登在健保議題的分岐與支持「綠色新政」（Green New Deal）等事來向她施壓。

報導認為，新冠肺炎議題也將會是辯論會的一大議題，即使在川普染疫之前，政府對疫情的處理也經常自相矛盾且方式相當混亂，而彭斯身為白宮新冠病毒特別工作組的主席也不得不為此負責。

▲美國2020年副總統辯論會場定於猶他州鹽湖城。（圖／路透）

報導稱，美國憲法第25修正案中規定，當總統職位空缺時，副總統隨時可以繼任。川普與拜登年事已高，再加上疫情影響，因此這次副總統辯論將不同於以往，選民不只是權衡論點，將會更加謹慎評估兩位副總統候選人是否有資格進入白宮橢圓辦公室。