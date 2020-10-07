凶宅變診所！變態名醫白袍換囚服　「不信邪」荒唐史曝光

圖、文／鏡週刊

今年61歲的林勤人，35年前取得醫師資格，20年前法拍標下因櫃姐遭殺害淪為凶宅的透天厝，將1、2樓規劃為診所使用，3樓以上則作為住家，地方民代透露，該診所因位在中壢市區，不少移工前來看診，是當地著名的夾娃娃（墮胎）診所。

▲林勤人曾被評選為百大名醫，傳出性侵醜聞後，被撤銷醫師執照，連住家掛的診所招牌也已卸下。（圖／鏡週刊提供，下同）



除了有移工前來進行人工流產手術，之前還有診所鄰居曾看過醫師夫妻吵架，醫師娘一路被林追打，一度跑出診所求援，相當可憐。

不過，林姓狼醫性侵女病人的惡行曝光後，醫師娘可能是顧及夫妻情分關係，還替狼醫夫說好話，對外稱「誰能無過，他丈夫是好爸爸。」

林勤人狀況連連，前年底他甚至被桃園地檢署查出不實製作4名患者逾20次就醫紀錄，向健保署詐領1萬多元遭起訴，桃園地院也在去年7月間依詐欺取財罪，判他拘役30天或得易科罰金確定。

如今他利用女病人手術的麻醉機會，趁機性侵對方，火速遭法院判刑定讞，昔日備受敬重的白袍醫師竟淪為階下囚，可說咎由自取。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【變態醫麻醉性侵5】重創醫病信賴關係 揭狼醫真面目防憾事重演

【變態醫麻醉性侵】醫生娘裝針孔抓猴 意外揭名醫老公是惡狼

【變態醫麻醉性侵1】護理師女兒上廁所 他竟麻醉女病患趁虛而入