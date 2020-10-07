　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

旋風回歸白宮！　分析：川普染疫後「對中國更加強硬」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普確診新冠肺炎，外界認為，他未來對於中國的立場將會更加強硬。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普1日宣布確診新冠肺炎，幸好如今病情好轉。他過去猛力抨擊中國隱匿疫情、防疫不力，如今親身經歷染疫風波後，外界也開始揣測其面對北京的立場是否有所轉變。美國律師、政治時事評論家章家敦（Gordon Chang）與智庫研究員何天睦（Timothy Heath）都認為，川普對於中國的立場將會更加強硬。

川普1日宣布確診，一度住進沃爾特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center），幸好5日已經出院。他6日更在推特上表示自己「感覺很棒」，並且期待15日與民主黨候選人拜登展開第二場辯論會。

章家敦（Gordon Chang）接受《美國之音》採訪時，把疫情形容為北京對美國發動的「攻擊」，釀成21萬名美國人死亡。他認為，這不會是最後一個來自中國的病毒，絕不能讓北京以為能夠故技重施，「（美國）必須做些什麼，而且要比任何人想像的都堅決……必須讓中國為他們的行為付出嚴重代價」。

但是，章家敦也指出，雖然染疫對於川普而言一定有所影響，但總統的決策是依據情勢而非情緒所決定，而川普不論染疫與否，都會堅持這些立場。

▲▼川普坐車內向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）

▲川普住院期間曾經短暫坐車外出，他戴著口罩向窗外支持者揮手致意。（圖／路透社）

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）國際國防與中國問題資深研究員何天睦也認為，川普染疫後，對於北京的立場將更加強硬，但康復後應該會先全力爭取連任，不太可能在11月3日大選前做出重大政策改變。

何天睦認為，如果川普連任成功，華府可能實施的政策包括重新開始解決與中國的貿易問題，加大力道打壓中方獲取美國技術的管道，針對北京發動的假消息資訊戰與「戰狼外交」採取新舉措。

另外，川普宣布確診後，一些觀察人士擔心中俄等國「趁虛而入」。拜登競選團隊外交顧問伯恩斯（Nicholas Burns）就說，「在總統生病、大選局勢分裂之際，我們不應該低估中國對台灣加大施壓，或俄羅斯試圖在東歐趁機行動的可能性」。

但是，上述2名專家都認為，中國此時不太可能採取挑釁行動。何天睦說，「對於中國而言，避免挑釁，期待著與連任成功的川普或新上任的拜登改善兩國關係，都更加符合中國利益」。

根據約翰．霍普金斯大學即時數據，截至台灣時間7日上午11時45分，美國累計749萬9,134起確診病例、21萬874人染疫死亡。

►網路超好評！穩定膚況神器

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
獨／汪建民牽線！澎恰恰親曝「6地下錢莊」借錢真實狀況
LIVE／澎恰恰扛2.4億債務…扯幫汪建民擔保　親上火線說明
音檔曝光！共軍今晨擾台廣播回擊我空軍
媽媽曬聯絡簿「神畫作」　萬名網友全跪了：被媽媽耽誤的插畫家
快訊／北市高架2車追撞　「車頭全爛」駕駛滿身血卡車內搶救中
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南高加索士兵「殘缺死屍」堆疊一片！衝前線被「鐵鍊」鎖死防逃跑

快訊／諾貝爾物理學獎揭曉！　英德美3學者「研究黑洞」共享殊榮

等客人開門！外送員突拿冰淇淋杯「狂蹭胯下5秒」　超噁畫面曝光

吉爾吉斯選舉爆舞弊！親總統政黨狂勝　示威者翻牆爬進國會放火

「針頭斷在脊椎裡」驚悚岔出5公分！　加拿大婦分娩後16年才發現

美國CDC承認隱憂：新冠病毒可經「空氣傳播」2公尺以上

21歲女大生「塞烘衣機」慘卡20分鐘！被消防員拯救笑瘋：我沒用過

川普最新病況！戴口罩「坐車巡禮」向鐵粉揮手比讚　出院時間曝光

川普確診前14天行程曝！「造勢演說到處飛」　與支持者桌邊談話

仿《辛普森》惡搞「川普躺棺材」！推特狂酸確診新冠　鐵粉炸怒

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

媽媽倒車3歲女兒急著找她　生日派對上被輾斃親友目睹慘案

諾貝爾化學獎今晚揭曉！「奈米晶體合成」備受關注

川普秒出院…倒數26天想逆轉！　分析師曝：競選團隊早已「半殘」

家中擠滿600隻動物！1歲男童被關在髒臭狗籠　旁邊就是3公尺蟒蛇

旋風回歸白宮！　分析：川普染疫後「對中國更加強硬」

馴獸師把自己鎖進籠中　當眾被凶猛7歲熊「撕掉頭皮」慘死

民調狂跌、經濟不振…川普依舊超狂妄！　拜登炸怒：要救美國靈魂

湖邊玩耍！男童突遭河馬「狠咬拖進水」亡　目擊者拍下驚恐一幕

紐時：美貿易代表軟化「對中態度」槓上國務院　台美貿易談判受阻

60年預測全中！「美版章魚里」10月民調竟打平　川普準備超車拜登

媽媽倒車3歲女兒急著找她　生日派對上被輾斃親友目睹慘案

質疑北農「作假帳」坑殺小農　鍾小平帶雲嘉菜農控瀆職

同夥捉到了！行刑槍殺殯葬少東...落網：什麼都沒做　列助勢共犯

他海外遊歷到60歲存超過4000萬　「就是不買台北」：CP低醜又貴

快訊／鳳山火車站施工挖出軍方爆裂物　竟是2顆「105榴彈」

獨家／汪建民牽線！澎恰恰向「6地下錢莊」借超過1000萬

嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線　創下歷來最高紀錄

國慶新打卡點！長4公尺全國最大「木國旗」　桃園眷村復刻舊時光

跟女友哥哥吵架　莽男揪「火攻團」佔馬路丟汽油彈嗆踹共

「好幾年沒瀏海」陳芳語終於剪了！　新髮型曝光…網全看傻：根本學生妹

國際熱門新聞

美大選最新民調出爐！拜登6關鍵州全勝川普

尼斯湖水怪現蹤10秒！老船長曝影像

新冠肺炎重症化？日研究團隊曝關鍵

道瓊下挫375點！川普喊停第二輪紓困

中國若犯台　美：會設法緩和緊張

印度少年神預測　災難持續到明年

鄰居遇襲　柔道黑帶嬤暴打歹徒

3壯漢土耳其美白牙齒　1暴斃2命危

美國傳奇搖滾吉他手癌逝　享年65歲

男童玩盪鞦韆360度旋轉　頭撞地面慘死

即／白宮推出川普擊敗肺炎紀念幣　開放預購

比地球舒適！科學家發現24個「超宜居星球」

中方代表26國　轟西方國家侵犯人權

14國民調：多數國家對中國反感創歷史新高

更多熱門

相關新聞

短線投資太難賺　價值選股讓你年收18%

短線投資太難賺　價值選股讓你年收18%

美國總統川普5日搭乘總統直升機「陸戰隊一號」返抵白宮，消息激勵投資人，美股四大指數全面跳升，台股大盤6日跳空上漲近百點，帶動指數同步站上月線及季線。究竟美國隊長川普出院，能讓台股漲多高，本週《雲端最有錢》邀請到財經專家阮慕驊、財經版主賤芭樂、價值投資達人洪鑑穩，一起給觀眾最有利的局勢分析與最實際的投資策略。

1歲童被關在狗籠　旁邊就是蟒蛇

1歲童被關在狗籠　旁邊就是蟒蛇

川普確診！學者揭「元首染疫為一般族群6.44倍」

川普確診！學者揭「元首染疫為一般族群6.44倍」

台微體新冠肺炎藥獲TFDA核准　再通過澳洲倫委會核准啟動一期臨床

台微體新冠肺炎藥獲TFDA核准　再通過澳洲倫委會核准啟動一期臨床

民調狂跌、經濟不振…川普仍狂妄

民調狂跌、經濟不振…川普仍狂妄

關鍵字：

2020美國總統大選川普北美要聞新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

KID突爆哭…捏鼻緊抱吳宗憲！

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

KID爆「坤達把黃鴻升刺在背上」

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面