印尼「綜合性勞動法」爆示威！23人丟石頭鞭炮被捕　警方出動水砲

▲印尼萬隆民眾發起示威，與警方發生衝突。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

印尼政府5日通過一項新的「綜合性就業法案」，全國各地因此發起為期3的大規模示威。但是，爪哇島西蘭（Serang）與萬隆（Bandung）的抗議活動才剛開跑就爆發衝突，目前已有23人被捕。

根據《衛報》，許多印尼網友在推特上批評，辱罵議會、砲轟議員是叛徒的標籤成為熱門話題。成千上萬勞工與學生6日展開和平遊行，反對總統佐科威（Joko Widodo）提出的「綜合性就業法」。根據當地媒體與社群平台上流傳的影片，西蘭警察晚間對著數百名示威者使用高壓水砲，萬隆學生遭此攻擊。

UIN Serang, Banten.



Stay safe guyspic.twitter.com/LZTd5Mo3vq — Bukan Golongan Kalian (@wordvar_) October 6, 2020

Kondisi terkini pukul 20:00 WIB - Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Banten berdemonstrasi menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kampus UIN Banten, Ciceri, Kota Serang, Selasa (6/10/2020) ricuh. pic.twitter.com/8pRAw8zVbL@fesbukbanten — Radio Elshinta (@RadioElshinta) October 6, 2020

萬隆警方發言人普里亞迪納塔（Edy Sumardi Priadinata）表示，示威局勢在6日晚間9時15分時已經獲得控制，警方使用催淚瓦斯，驅散扔擲石頭、鞭炮破壞警車的示威者，另有2名警察被石頭砸傷。他7日早上提到，一共14名示威者被捕。

另一名發言人哈尼亞戈（Erdi Adrimulan Chaniago）稍後宣布新增9人被捕。他表示，政府將會加強監視工廠與大學校園，以免發生更多示威。

至於首都雅加達則沒有發生大規模抗議事件，因為警方已經以控制疫情為由，禁止勞工在國家議會前方示威。

▲民眾抗議「綜合性就業法案」通過。（圖／路透）



該綜合性就業法案修訂超過70條現行法律，旨在加速改革印尼，也就是東南亞最大經濟體，但因取消勞工保護，放鬆環境法規，被批評立場太過親商。當局堅稱，此舉是為了改善投資環境，創造就業機會，也能讓勞工擁有更好的福利。該法5日通過後，印尼股市主要指數上漲1.31％，印尼盾也升值。

花旗銀行在一份研究報告中指出，該法簡化企業營業許可，解除貿易限制，鬆綁勞工政策，但也補充提到，在全球低迷的經濟環境中，不太可能立刻就有外資進入。

印尼企業Trimegah Securities的經濟學家富爾維安（Fakhrul Fulvian）認為，銀行與出口導向產業應該會因此法案獲益，與此同時，消費者與零售業也許會感受到壓力，因為勞工可能增加儲蓄行為，彌補勞動法規帶來的變化。

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