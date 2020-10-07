第2場總統辯論8天後登場！　拜登：若川普還是染疫　應取消舉辦

▲白宮持續傳出確診，拜登謹慎面對專家意見，認為辯論會不應冒險。（組圖／美聯社、路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國總統川普日前確診感染新冠肺炎，雖於昨日出院但健康狀況仍受質疑。民主黨總統候選人拜登今天表示，他期待再次與川普辯論，但若川普仍感染，第2場辯論就不該舉辦。

川普2日入院治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），並於昨天傍晚出院返回白宮。白宮醫師今天表示，川普返回白宮後的第一晚充分休息，今天已沒有任何症狀，生命跡象也持續穩定，血氧濃度在95%到97%。

第2場總統大選辯論預計15日在邁阿密登場。川普今天推文表示期待參加辯論，但他的對手拜登（Joe Biden）對此態度似乎越來越有所保留。

拜登原先在5日指出，若專家認為舉辦辯論安全無虞，那他願意參加。不過，今天又被記者問到若與川普同場辯論是否會覺得安全時，拜登直言，若川普仍感染，就不應該舉辦辯論。

拜登表示，他們需要嚴格遵守相關準則，已有太多人受到感染，「這是一個非常嚴重的問題」。他說，他會依據醫療人員認為的最好作法來行事。

由於首場副總統辯論預計在美東時間7日晚間於猶他州登場，記者詢問拜登認為未來該如何安全舉辦辯論。拜登表示，就他所知，副總統辯論會多架設塑膠玻璃板，也有遵守合辦首場總統辯論的克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）指示。

但拜登強調，他不確定川普現在到底狀況如何，他期待與川普辯論，但希望必須遵守所有準則。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則，新冠肺炎確診病患要符合3個條件才可接近他人，包含首次出現症狀是超過10天前、在沒有服用退燒藥物下已24小時沒有發燒，及其他新冠肺炎症狀正在改善中。

不過，若是重度患者，疾管中心則建議在症狀出現後居家隔離10天至20天。川普是2日凌晨宣布自己染疫，但有部分媒體猜測川普可能更早就已確診染疫。