美國大選最新民調出爐！　拜登狠甩川普6個關鍵州全勝

▲拜登民調繼續保持領先，動作頻仍的川普在6個關鍵搖擺州處於劣勢。（組圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒與民調機構合作發布最新民調顯示，2020總統大選首次辯論以及現任總統川普染疫後，在6個關鍵搖擺州的民調，拜登仍然穩定領先川普。

美媒「CNBC」與民調公司「Change Research」合作的最新民調結果，前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在6州中，平均為50％的支持率，而共和黨籍現任總統川普則是45%。前一周拜登的支持率為49％，川普則為45％。

6個搖擺州中，拜登領先幅度最小的是北卡羅萊納州，僅領先川普2％。該民調除了拜登在佛州的支持率上升1％，在威斯康辛州下降2％以外，其餘領先幅度均保持不變，顯示在這些搖擺州中，首次總統辯論的內容並未影響大部分雙方陣營支持者的決定，即便川普染疫和迅速出院後的宣傳操作，也未能替他增加選氣。

6個關鍵搖擺州最新民調

亞利桑那州（Arizona）：拜登51％對川普45％（領先幅度不變）

佛羅里達州（Florida）：拜登50％對川普46％（+1）

密西根州（Michigan）：拜登51％對川普43％（領先幅度不變）

北卡羅萊納州（North Carolina）：拜登49％對47％（領先幅度不變）

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）：拜登50％對川普46％（領先幅度不變）

威斯康辛州（Wisconsin）：拜登51％對川普44％（-2）

