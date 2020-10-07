新冠大流行能控制！　譚德塞：年底前可能有「疫苗出爐」

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各國都在盼望疫苗能夠成功問世。世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）於當地時間6日表示，今年年底前可能會有新冠疫苗出爐，有這種希望。

在6日的執行委員會特別會議上，譚德塞指出，現在更瞭解新冠病毒，重要的是使用一切現有工具應對疫情，許多國家已表明，現有工具可以控制新冠肺炎大流行。

他接著表示，在此背景下同時需要疫苗，今年年底前可能會有新冠疫苗出爐，有這種希望。譚德塞呼籲各國領導人做出政治承諾，尤其是在疫苗的公平分配上。

▼多國正加緊研製新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

世界衛生組織（WHO）執行委員會5日起一連2日召開新冠病毒應對特別會議，由大流行病防範和反應獨立小組、國際衛生條例審查委員會以及突發衛生事件獨立監督和諮詢委員會簡報工作情況。

今天美國衛生及公共服務部（HHS）助理部長賈諾（Brett Giroir）視訊發言，表示全球深受COVID-19影響，許多人失去工作或是親人，除產生前所未有的健康和經濟挑戰，也包括對關鍵機構的信任危機。

他說，今年5月世界衛生大會（WHA）會員國通過決議，要求對世衛組織進行審視及評估，會員國壓倒性地支持這項決議，是因為大家都想瞭解發生了什麼？如何發生？以及如何能夠更好地保護國際社會。

賈諾指出，因此非常重要的是，獨立調查小組應在明年衛生大會前提供調查報告，讓會員國可以針對改革世衛等議題盡早達成共識。他呼籲今年11月也應向世衛執委會成員國簡報，進而展開實質性討論。