尼斯湖水怪現蹤10秒！　33年老船長曝「聲納影像」：牠有10公尺長

▲尼斯湖水怪傳說已久,不少人認為可能是巨型鰻魚。(圖/翻攝自推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」全球知名,但自1933年至今87年,人們都苦無正面清晰的影像或只有局部模糊的剪影,不過日前一名船長表示,自己透過聲納補捉到了水面下500英呎(152公尺)處的水怪影像,再次引起全球「怪獸獵人」的興趣。

綜合外電報導,「尼斯湖號」小郵輪船長麥肯齊(Ronald Mackenzie)聲稱,他使用的最新聲納於9月30日補捉到水底的尼斯湖水怪身影。49歲、已在該片水域航行多年的他描繪當天情況,天氣陰冷潮濕,小郵輪上僅搭載12名遊客,航形在水深620英呎(189公尺)的水域上,遊客正因為發現了一隻海鷹而感到興奮,「但接著我在聲納上看到更引人注目的東西。」

FSB UK Small Business of the Year 2019 winner, Ronald MacKenzie of Cruise Loch Ness in Ft Augustus, produces compelling new evidence that the #LochNessMonster exists... or might exist. 'I've never seen anything like it' says the veteran skipper! https://t.co/hoN5dAXhpa