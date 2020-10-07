尼斯湖水怪現蹤10秒！　33年老船長曝「聲納影像」：牠有10公尺長

▲尼斯湖水怪傳說已久，不少人認為可能是巨型鰻魚。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國蘇格蘭「尼斯湖水怪傳說」全球知名，但自1933年至今87年，人們都苦無正面清晰的影像或只有局部模糊的剪影，不過日前一名船長表示，自己透過聲納補捉到了水面下500英呎（152公尺）處的水怪影像，再次引起全球「怪獸獵人」的興趣。

綜合外電報導，「尼斯湖號」小郵輪船長麥肯齊（Ronald Mackenzie）聲稱，他使用的最新聲納於9月30日補捉到水底的尼斯湖水怪身影。49歲、已在該片水域航行多年的他描繪當天情況，天氣陰冷潮濕，小郵輪上僅搭載12名遊客，航形在水深620英呎（189公尺）的水域上，遊客正因為發現了一隻海鷹而感到興奮，「但接著我在聲納上看到更引人注目的東西。」

FSB UK Small Business of the Year 2019 winner, Ronald MacKenzie of Cruise Loch Ness in Ft Augustus, produces compelling new evidence that the #LochNessMonster exists... or might exist. 'I've never seen anything like it' says the veteran skipper! https://t.co/hoN5dAXhpa — David Richardson FSB (@FSB_DRichardson) October 6, 2020

麥肯齊表示，聲納顯示出的巨型身影正在水深558英呎（170公尺）處，「牠很大，至少33英呎（10公尺），牠出現了10秒之久。」他說自己從16歲開始就在這一帶湖泊航行，但從來沒有見過這般景象，「我們這艘新船上配備的是最新型的聲納，它不會說謊。」

對於尼斯湖水怪的傳說，麥肯齊相信湖中一定有不為人知的東西，可能是巨型的鰻魚或鱘，甚至可能真的有水怪。

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Loch Ness Monster: Sonar probe discovers mystery object in the depths of Loch Ness <a href="https://t.co/UbkTNwJino">https://t.co/UbkTNwJino</a></p>— Lynne Cabban (@LynneCabban) <a href="https://twitter.com/LynneCabban/status/1313508183365677056?ref_src=twsrc%5Etfw">October 6, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

聲納專家華勒斯（Craig Wallace）表示，這張照片百分百沒有做假嫌疑，但要說是尼斯湖水怪可能過於武斷，而牠相信大鰻魚或大鱘魚的確可能會游進這片水域，或只是聚集在一起的魚群。不過追尋時間創世界紀錄的尼斯湖水怪守夜人費爾罕（Steve Feltham）則持完全相反的意見，他認為這張聲納影響是目前為止「最具說服力」的證據。

費爾罕表示自己和麥肯齊已經認識30年，「他是一個高地孩子，不會尋求公眾的注意，對尼斯湖水怪那些天花亂墜的理論也保持距離。他不是會喊『狼來了』的那種人，但在看見聲納影像的7分鐘內，他就打電話給我了。」他說自己絕對相信尼斯湖水怪其實是一種動物，而現在「我認為我們愈來愈接近答案了」。