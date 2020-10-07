快訊／咽喉癌病逝！　美國「傳奇搖滾吉他手」艾迪范海倫享年65歲

▲艾迪 · 范海倫2000年過後仍陸續有在表演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年再添一位名人病逝的消息，美國傳奇搖滾吉他手艾迪 · 范海倫（Eddie Van Halen）不敵喉癌逝世，享年65歲。艾迪 · 范海倫是「范海倫搖滾樂團」創始人，曾與流行音樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）合作知名歌曲「Beat It」（避開），他為這首歌伴奏，麥可傑可森還曾盛讚他的音樂。

綜合外電報導，1955年在荷蘭出生的范海倫，7歲時與父母移居美國，自幼便與兄長艾力克斯．范海倫（Alex Van Halen）一起接受古典音樂訓練，之後共組搖滾樂團，曲風跨及搖滾樂、硬式搖滾與重金屬音樂等。他會演奏的樂器包括吉他、貝斯、Keyboard、鋼琴等。

▲被譽為「吉他英雄」的艾迪．范海倫。（圖／達志影像／美聯社）

范海倫樂團於1978年推出第一張同名專輯，一舉打響名號，更被譽為搖滾樂界最出色的首發專輯之一，1981年推出的「Fair Warning」則是叫好不叫座，至今被樂迷公認是樂團最佳專輯。

艾迪 · 范海倫9年前接受訪問，談到最喜愛的與其他藝人合作的作品，他選擇了麥可傑克森的「Beat It」。當時他們請他為該手歌曲伴奏，他花了15分鐘便彈出2段solo，麥可傑克森非常喜歡其中一段高速solo，「錄製這首歌充滿樂趣，短時間做出的東西能夠達到超越你想像的效果，超瘋狂。」