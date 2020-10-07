川普返白宮後首日情況穩定　醫師：充分休息已無症狀

▲白宮醫師稱川普情況穩定。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

白宮醫師康利今天發出美國總統川普出院後的第一份健康聲明指出，川普返回白宮後的第一晚充分休息，今天已沒有任何症狀。他的生命徵象持續穩定，血氧濃度在95%到97%。

川普2日住進華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）治療新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），他昨天傍晚出院返回白宮，但會繼續接受治療。

康利（Sean Conley）今天中午發出川普返回白宮後的第一份健康備忘錄。備忘錄指出，醫療團隊今天上午對川普進行會診。川普昨晚充分休息，今天也沒有出現任何症狀。

聲明指出，川普的生命徵象與身體檢查呈現穩定，動態血氧濃度為95%到97%。總體而言，川普狀況相當良好。

川普在2日確診後，曾2度出現血氧濃度偏低現象，曾接受供氧與類固醇藥物治療。他在住院期間進行抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）施打，同時繼續接受類固醇藥物地塞米松（Dexamethasone）治療。他預計今天在白宮進行瑞德西韋的第5劑也是最後一劑施打。

川普返回白宮第一天精神狀況看似不錯，一個上午就發出12條推特，其中一條因為將新冠肺炎與流感做錯誤對比，遭到推特貼上警示標籤。他在另一條推特中則表示，他期待15日在邁阿密的第2場總統辯論。