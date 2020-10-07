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聽見鄰居慘叫…67歲勇嬤「柔道黑帶」　衝去她家暴打歹徒一頓

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▲▼柔道黑帶示意圖。（圖／CFP）

▲柔道黑帶示意圖。（圖／CFP）

文／CTWANT

阿嬤在一般人的認知裡應該是弱不禁風的，但美國加州一名67歲阿嬤蘿倫薩（Lorenza Marrujo）可就不是個省油的燈了。上週在家中她突然聽見隔壁81歲鄰居伊莉莎白（Elizabeth McCray）傳來慘叫聲，她急忙跑到伊莉莎白家中查看，就撞見伊莉莎白被一名壯漢壓制在地上，身上都是傷，而蘿倫薩立刻奮勇上前對抗壯漢，只花幾分鐘就將壯漢制伏在地！

根據美媒《FOX17》報導，蘿倫薩與伊莉莎白都住在加州豐塔那（Fontana）的一間公寓中，2人平時來往良好，是好鄰居也是好閨蜜。上週一名有前科的59歲男子唐納德（Donald Robert Prestwood）擅闖伊莉莎白家中行竊，被伊莉莎白發現後，唐納德一把將伊莉莎白拉下輪椅、壓在地上打。就住隔壁的蘿倫薩聽到伊莉莎白的呼救聲後，先急忙報警，接著直接衝進伊莉莎白家中。

身高只有147公分的蘿倫薩英勇的拿起球棒，朝著唐納德就是一陣揮舞，試圖擊退他，然而唐納德不鬆手，她便直接與他「肉搏」。羅倫薩回憶起她與唐納德搏鬥的過程，她先是反折對方的手指，接著跳到他身上拳打腳踢，並將他的手抓住反折，回他「你沒有權力去傷害老年人！」

事後當警方到場時，唐納德的眼睛和下巴都有傷，且已被蘿倫薩壓制在地，當時蘿倫薩一隻膝蓋抵住唐納德的喉嚨，另一隻膝蓋則壓在他胸口上。但他們仍然建議，一般人遇到這種情況還是先報警，不要獨自貿然行動，以免讓自己也身陷危險之中。

據悉，蘿倫薩練習柔道已有26年，是柔道黑帶。伊莉莎白也表示，從不知道閨蜜這麼厲害，「我還警告她要小心，對方可能會把我們2個都殺了，但她告訴我『別怕，今晚我們都會沒事』，接著就在我眼前迅速制伏惡徒。」

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