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死對頭從不合作竟「共獲諾貝爾獎」　第3位得主啟發霍金研究黑洞

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文／中央社

諾貝爾物理獎今年頒給研究黑洞的3名學者，其中一名得主潘羅斯啟發了電影「愛的萬物論」主角霍金投入黑洞研究；而同以觀測黑洞獲獎的根策爾和吉茲，則是互相較勁的死對頭。

2020年諾貝爾獎今天頒發物理學獎，由學者潘羅斯（Roger Penrose）、根策爾（Reinhard Genzel）及吉茲（Andrea Ghez）共享殊榮。

▲▼2020諾貝爾物理學獎。（圖／路透）

▲2020諾貝爾物理學獎。（圖／路透）

台灣大學梁次震宇宙學講座教授陳丕燊晚間接受媒體訪問時表示，潘羅斯在天文界鼎鼎有名，電影「愛的萬物論」主角、物理學家霍金（Stephen Hawking）之所以研究黑洞，就是受到潘羅斯的啟發。

陳丕燊提到，潘羅斯和霍金兩人發表「奇點定理」，證明廣義相對論，在一定條件下密度會高到無限大，變成一個奇點，奇點周圍連光都出不去，稱之為「黑洞」；潘羅斯和霍金曾因此研究，共同被授予向來有諾貝爾獎前哨之譽的沃爾夫獎，可惜霍金已過世，若諾貝爾物理獎早點頒，霍金應該會和潘羅斯一同獲獎。

陳丕燊表示，潘羅斯主要是提出黑洞相關理論，根策爾和吉茲則透過望遠鏡進行觀測而並驗證理論，吉茲獲獎介紹的圖片正是將恆星不同時間的位置連起來形成軌跡，發現星星共同繞著一個不發亮的點「黑洞」，「也是最靠近我們銀河系的超大黑洞」，自己上課介紹黑洞時，都會引用吉茲這張根據觀測結果做出的繪圖。

中央研究院天文及天文物理所特聘研究員朱有花接受訪問時表示，潘羅斯主要研究黑洞如何形成，根策爾和吉茲則以觀測為主，由於黑洞體積很小、質量很高，因此兩人透過望遠鏡觀測繞黑洞外圍公轉的星星，根據星星軌道和公轉速度算出黑洞質量，找出黑洞存在的證據。

朱有花提到，她在美國曾聽過根策爾的演講，根策爾對手下要求很嚴格，也製作很多儀器來觀測繞黑洞周圍轉的星星軌道，根策爾跟中研院天文所前所長賀曾樸熟識，也曾來過台灣。

朱有花表示，根策爾和吉茲同樣是透過觀測來找出證明黑洞存在的證據，根策爾較早投入黑洞觀測，而後起之秀吉茲則掌握更先進的儀器和資源，研究也青出於藍，兩人同以觀測黑洞獲獎，可說是實至名歸，有趣的是，兩人也是從不合作的死對頭，沒想到竟一起獲得諾貝爾獎。

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