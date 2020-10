世衛與中國共同商討　擬將中製疫苗列入全球緊急使用清單

▲各國爭分奪秒在研發疫苗。(示意圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅曾在7月指出,中國疫苗研發完成並投入使用後,將作為全球公共產品。時隔近2個月後,世界衛生組織(WHO)官員6日指出,世衛已經在與中國商討,將把中國疫苗列入全球緊急使用清單之中。

綜合外媒報導,雖然中國疫苗尚未完成臨床實驗,疫苗三期的臨床實驗至少還要在3至6個月才可完成,但中國當局已經開始為市場、交通和服務行業工作等特定人員計畫大範圍接種,引起專家學者們的擔憂。

世衛組織西太平洋地區基本藥物和衛生技術協調員索科羅·埃斯卡(Socorro Escalate)指出,在世衛與中國商討過後,中國疫苗將可列入緊急使用清單,未來世衛成員國和聯合國將有機會採購中國疫苗。

