日黑貓作業員不爽遭解雇　開車衝物流中心砍殺女同事！

▲日本黑貓宅急便物流中心傳出命案。（示意圖／取自ヤマト運輸臉書）



記者王佩翊／編譯

日本黑貓宅急便（ヤマト運輸）神戶市北區物流中心6日凌晨傳出命案，一名5日遭到解雇的員工因心生不滿竟駕車衝進該物流中心亂撞，下車後還持刀砍殺前同事，導致一名47歲的女性員工腹部中刀當場慘死。另一名手部遭到兇嫌砍傷的60多歲男員工嚇得隨即報警。然而警方到場後，嫌犯竟還駕車衝撞警車，當場被以妨害公務罪逮捕。

根據《日本放送協會》報導，現年46歲的嫌犯筧真一原本在日本黑貓宅急便的神戶北區物流中心工作，平時主要負責理貨作業，然而5日卻遭到解雇。他心懷怨恨，於是在6日凌晨4時左右駕車衝進物流中心，並且不斷亂撞，隨後更是持刀攻擊內部員工。

現年47歲的女員工廣野貞由美當場遭到嫌犯持刀砍殺，腹部中刀，待警方抵達現場時，早已因為失血過多，當場死亡。據悉，另一名同樣也遭到嫌犯攻擊而受傷的60多歲男性員工隨即通報警方，所幸該名男子僅受輕傷。此外，原本試圖駕車逃逸的嫌犯，眼見警方已經抵達現場，更是瘋狂駕車衝撞警方，但隨即就被警方制伏，並以妨礙公務罪嫌遭到逮捕。

據該物流公司，嫌犯原本是該公司的特約工，平常負責在物流中心輪值早班，主要負責理貨作業。該名嫌犯被逮後供稱，因為不滿遭到公司解雇才會憤而攻擊他人，並承認警方所有指控。

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