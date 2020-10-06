四方會談共抗中…蓬佩奧讚菅義偉「正道力量」　致力強化美日關係

▲美國國務卿蓬佩奧會見日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天盛讚日本新任首相菅義偉是「正道力量」，還說他相信菅義偉會致力強化美日關係。

法新社與路透社報導，蓬佩奧今天在東京與日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」（QUAD），尋求對中國採取一致立場。

蓬佩奧在與日本外務大臣茂木敏充的會議開始時說，他贊同菅義偉的觀點，一個自由開放的印太地區，是區域和平穩定的基石。

他說：「菅義偉是一股強大的正道力量，對雙邊關係而言也是，自他擔任官房長官時已是如此。」菅義偉在前首相安倍晉三內閣任事逾7年。

蓬佩奧說：「美國完全有理由相信，他將以新角色持續強化我們的同盟關係。」

這是蓬佩奧自2019年7月以來首度訪問東亞，但在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情陰霾籠罩白宮下，蓬佩奧取消訪問韓國與蒙古的行程，僅在日本停留一天。

▲美日印澳外長會議6日在東京舉行。（圖／達志影像／美聯社）



蓬佩奧在出發前告訴記者，我們「已經為此努力了很長一段時間」。

他在推特（Twitter）發文說：「期待就加強合作進行討論，以促進我們共享的願景－由獨立、強大與繁榮的國家組成自由與開放的印太地區。」

蓬佩奧飛往東京前在馬里蘭州安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）說，美方希望取得「一些重要成果，並做出重大宣布」。

蓬佩奧說：「時間安排很重要，我很高興我們能將一切匯集在一起，並在本週實現。」

但他補充說，不會在東京宣布任何事項，必須等各國外長回國後「徵詢領導人意見，以確保我們的作法無誤。」

菅義偉上任後面臨的艱鉅任務，亦即如何在美方要求對中國採取更強勢立場下，維持與日益強大的中國的合作關係。

大多數亞洲盟友樂見華府對中國態度強硬，但不歡迎川普與蓬佩奧近來過激言論，擔心太過頭反而激怒中國。

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