酒醉玩大冒險！女大生鑽進洗衣機「下體卡死」...眼神死等救援

▲女大生將下半身「卡死」在洗衣機，只好急call消防員救援。（翻攝自The Sun YouTube）

圖文／鏡週刊

近日1名英國女大生與朋友喝酒開趴，在室友慫恿下竟然「鑽進洗衣機」，導致下半身完全卡死在洗衣機裡，眾人使出吃奶的力氣仍無法將她「拔」出來，只好緊急打電話請消防員協助，滑稽畫面在網路上瘋傳。

英國媒體報導，近日就讀赫爾大學（Hull University）的女學生柯爾（Rosie Cole）與室友一起飲酒放鬆，喝茫後在朋友起鬨下玩起大冒險，輸了遊戲的柯爾鑽進洗衣機，沒想到意外卻發生了。柯爾將自己成功塞進洗衣機後，開心沒過多久，準備要爬出來時卻發現下半身卡死在洗衣機，完全動彈不得，室友在旁看了覺得非常好笑，但之後發現不對勁，連忙想要將她拉出來，但嘗試好一陣子都宣告失敗，最後只好尷尬打電話請消防員前來救援。

▲消防員花了20分鐘終於救出女大生，女大生被救出後也開心歡呼。（翻攝自The Sun YouTube）

於是，柯爾的室友撥電話求救，消防局原以為卡在洗衣機的是小屁孩，此時柯爾的室友們尷尬表示「是大學生」，令消防隊員相當驚訝。隨後，消防局派出3名壯漢抵達柯爾的住處，花了20分鐘後終於成功救出柯爾，期間不時傳來柯爾的哀叫聲，不斷大喊：「我不能呼吸了！」而柯爾獲救後，也立刻高舉雙手歡呼喊「耶」。

在救出柯爾後，消防員還故意打開洗衣機詢問：「還有沒有人需要救援？」最後，消防員給了柯爾等人安全手冊，並教導她們正確的防火須知。

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