爆乳模逛街一半失蹤　慘遭「埋亂葬崗6人陪葬」家人碎衣布認屍淚崩！

▲墨西哥爆乳辣模失蹤後，被發現棄屍在亂葬崗內。（圖／翻攝自IG@yesseniaestefaniaar）

記者陳亭伃／綜合報導

隨機擄人在治安仍欠佳的墨西哥，還是上演著。24歲的辣模阿瓦拉朵（Yessenia Estefania Alvarado）被父母通報失蹤，而最後的身影就在索諾拉州西北部，之後遭到4人幫派擄走之後，直到警方再找到，阿瓦拉朵已經是冰冷的屍體，且被棄屍在一處亂葬崗內。

根據英國《每日星報》報導，長相美艷的阿瓦拉朵，在案發當天外出購物，之後就音訊全無，她的父母在8月19日報警成為失蹤人口案，警方於是開始出動調查搜索。經過1個多月後，即發現附近的運河區，有一處淺墳，裡面竟有7具屍體。

阿瓦拉朵的親友前往認屍時，初步確定墳墓內的衣服就是阿瓦拉朵的，之後透過DNA採集，再次確定了死者身分。阿瓦拉朵的弟弟在她失蹤之後不斷透過社群網站尋人，未料卻是這樣的消息，事後也發文哀悼「高飛吧，我的姊妹」。

此外，警方也在埋藏阿瓦拉朵的淺墳中，發現了6具屍體，能辨認的就有3男2女，另外一人無法辨識性別。如今已經追蹤到3名嫌犯。阿瓦拉朵的家人難過表示，沒有料到只是去購物逛街，就從此天人永隔，阿瓦拉朵的兒子將會被其他親人繼續照顧。