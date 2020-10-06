iPhone電池不給力的看過來！　台灣大月底前換電池只要990元

▲台灣大推8款iPhone換電池只要990元。（圖／本報資料照）

記者余弦妙／台北報導

蘋果近期即將舉辦第二場秋季發表會，預計將會推出全新的iPhone12系列，對此，台灣大哥大今（6）日宣布，即日起持有iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus/7/7 Plus/8/8 Plus等8款手機的消費者，不限台灣大用戶， 10/31前上網預約登記更換電池，即可享有限時下殺990元的優惠價，搶攻不打算換新機的果粉荷包。

台灣大表示，為了滿足廣大果粉需求，不定期針對指定款iPhone推出原廠電池換修優惠，且換修對象不限台灣大用戶，讓果粉不必再擔心手機蓄電不足的問題。今年前兩波換修活動獲得熱烈迴響，此次是年前最後一波活動，總計8款指定機種電池，10/31前預約換修價僅990元，為原價1,890的52折，也可使用振興三倍券付款。另外，非本次活動指定的iPhone機種，換修電池也享8折優惠。

台灣大指出，此項優惠活動採取預約制，消費者需先上網預約取得活動資格，待簡訊通知後到門市送件換修，活動及預約資訊可參考台灣大哥大FB粉絲專頁。若非本次活動指定iPhone機種換修電池則無須預約，請於活動期間內將設備送至全台myfone門市。