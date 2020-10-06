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24歲正妹逛街遭4男綁架！　1個月後...與6人陳屍在秘密亂葬崗

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24歲正妹逛街遭4男綁架！　1個月後...與6人陳屍在秘密亂葬崗。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子失蹤後在亂葬崗被發現。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥24歲正妹阿爾瓦拉多(Yessenia Alvarado)上街購物突然遭到綁架，家人雖然曾接到付贖金的通知，可是對方後來卻音訊全無，失蹤近一個月後，警方近來在一亂葬崗中發現7具無名屍，透過DNA檢測總算確認其身分、找到她的遺體。

英國《每日郵報》報導，擔任模特工作的24歲女子阿爾瓦拉多，同時也是一名5歲男童的母親，8月14日她在奧夫雷貢城(Ciudad Obregón)一購物中心逛街時，突然遭到陌生男子綁架。目擊者表示，他看到4名男子硬把阿爾瓦拉多拖上車，接著便快速消失在視線中。

母親里維拉(Yadira Rivera)表示，事發當天曾接到綁匪打電話要贖金，可是後來對方卻自行斷了音訊，家人在臉書發布尋人啟事但沒有任何消息。一個月後，警方9月20日在索諾拉州(Sonora)發現一隱密亂葬崗，裡面找到7具身分不明遺體，包含3名男性、2名女性，以及2具無法確定性別的遺體。

家屬透過身上衣物認出其中一具可能是阿爾瓦拉多，近來DNA檢測證實其身分。當局表示，目前法醫正在調查其他遺體身分與墓地，警方已成功逮捕到其中3名嫌犯，嫌犯與死者之間的關係仍待調查中。

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