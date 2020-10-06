澳洲男海灘發現神秘「熒光綠」急通報　消失的MH370遺骸找到了？　

▲澳洲發現疑似失踪MH370的飛機殘骸。（圖／翻攝自Facebook／Aircraft Owners and Pilots Association Australia）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞航空的MH370號班機2014年3月8日在馬來西亞與越南海域的交界處失去聯繫，至今仍是未解之謎。5日早上，澳洲男子埃爾科特（Mick Elcoate）在一個偏遠海灘發現未知飛機殘骸，讓尋獲失蹤飛機MH370的希望再度燃起。

據《每日郵報》報導，埃爾科特當時正在昆士蘭北部苦難角（Cape Tribulation）以北大約7公里的一處偏遠海灘上釣魚，突然發現一片被沖上岸的熒光綠飛機殘骸，上面還覆蓋著沙子和貝殼。

▲飛機殘骸上覆蓋著沙子和貝殼。（圖／翻攝自Facebook／Aircraft Owners and Pilots Association Australia）

埃爾科特在接受採訪時表示，「我最初的想法是，它可能是遊艇方向舵的一部分，也可能是飛機上的飾條。我在飛機結構方面並不擅長，所以決定將這些照片分享在臉書，看看是否有人能識別出這些照片。」

在發佈了這個翼狀結構的照片後，有幾個人開始與埃爾科特聯繫。他們鼓勵埃爾科特聯繫澳洲交通安全域性（ATSB）和聯邦機構，以獲得專業人士的協助。

▲殘骸與釣竿長度的比對圖。（圖／翻攝自Facebook／Aircraft Owners and Pilots Association Australia）

澳洲飛機擁有者和飛行員協會（AOPA）6日在他們的臉書粉專上分享了這幾張照片，並在帖文中寫道，一個類似於B737或B777機身的神秘部件被沖上了苦難角北部的海岸。AOPA已將該發現通知ATSB首席專員格胡德（Greg Hood），並要求將其緊急回收以進行鑑定和分析。

航空研究員吉伯特（Mick Gilbert）告訴《澳洲人報》，他不認為這個發現來自失事的馬航飛機，因為「殘骸的風化程度遠遠不夠，藤壺的生長相對稀少，而且幾乎可以肯定的是，這部分的顏色是錯誤的。如果它真的是飛機部件，那麼它更有可能是2018年9月新幾內亞航空73號班機空難的碎片。」