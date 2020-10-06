南韓公務員兒淚訴「國家做了什麼」親筆信公開　文在寅：我很心痛

▲南韓遇害公務員之子親筆信公開，要求查明真相。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

南韓李姓公務員遭北韓（朝鮮）人民軍射殺事件仍持續發酵，死者留下一名還在念高中的兒子，寫了一封要給南韓總統文在寅的親筆信，於5日記者會上由死者哥哥李來進（音譯）公開，內容要求政府恢復父親名譽。文在寅於6日回應，將等待海警最終的調查結果，「我理解失去父親的心情，我也很心痛。」

據南韓《中央日報》報導，海洋水產部47歲遇害公務員之子於致文在寅的親筆信中提到，自己是一名高二生，那天父親和往常一樣和他們視訊，說過幾天就會回家卻突然失蹤，他和小學一年級的妹妹以及母親，事發至今對真相一無所知，每天都活在痛苦之中。

李性公務員之子寫道，父親因為很晚才被聘用為公務員，為了不落人後而加倍努力，對自己的工作充滿自豪，還曾獲得中部海警廳長的表彰，身高180公分，體重卻只有68公斤，體型非常瘦，而且從未學過游泳，「政府說爸爸逆著海潮游了38公里，這樣的話試問誰能相信？」

李男之子直言，父親應是受到國家保護的公民，卻因為國家的錯誤行為，被他人開槍射殺，甚至連屍體也被焚毀，屍骨無存，「在爸爸被殘忍殺害的時候，我們國家又在做什麼？為什麼沒能保護好我的爸爸？」更在親筆信的結尾，懇請總統幫助恢復父親的名譽。

▲南韓總統文在寅針對遇害公務員之子親筆信給予回應。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》報導，南韓總統文在寅於6日青瓦台內部會議上回應，將繼續等待海警調查結果，希望李男之子、母親與妹妹可以一起度過難關，並表達慰問，「我理解失去父親的兒子的心情。 我也很心痛。」

青瓦臺核心相關人士就文在寅的發言解釋，9月末海警發表的是中間階段的調查結果，總統的意思是要觀望最終結果。青瓦台發言人康珉碩表示，家屬親筆信尚未寄達青瓦臺，預計很快就會收到信件，屆時文在寅將親自提筆回覆信件。

실종 공무원 아들의 글입니다.

어린 막내여동생은 아직 아빠의 죽음도 모른다네요.. 마음이 아픕니다. pic.twitter.com/QJs6FHs9QK — soo (@Suj84566376) October 5, 2020

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