吉爾吉斯選舉爆舞弊！親總統政黨狂勝　示威者翻牆爬進國會放火

▲吉爾吉斯民眾抗議國會大選舞弊，試圖衝進政府建物。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）於4日舉行國會大選，16個參選政黨中，僅4黨通過7％門檻，進入國會，且其中3個都與總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）關係密切。反對黨與成千上萬示威者5日發起大規模示威，要求取消大選結果，呼籲總統下台。他們與警方爆發肢體衝突，至今釀成1人死亡，近600人受傷。

綜合BBC、《半島電視台》報導，示威者5日和平示威，未料之後逐漸演變成激烈衝突場面。成千上萬民眾聚集在首都比什凱克（Bishkek）的阿拉套廣場（Ala-Too square），指控與總統關係密切的政黨買票、恐嚇選民。

示威者被警方驅散後，再度湧入，6日甚至衝進國會大廈、總統辦公室與國安大樓，呼籲釋放涉嫌貪腐的前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）。

▲示威者指控，與總統關係密切的組織買票、恐嚇選民。（圖／路透）



網路上流傳的影片顯示，示威者6日翻越圍牆或籬笆，衝入政府建物甚至總統辦公室，從室內朝窗戶外扔著紙球。此外，一些建築物似乎起火了，正在飄出滾滾濃煙。

吉爾吉斯12個反對黨5日發表聯合聲明，拒絕承認大選結果。其中一名候選人蒙貝科夫（Ryskeldi Mombekov）說，「總統承諾監督誠實的選舉，他卻沒有遵守諾言」。

歐洲安全與合作組織（OSCE）選舉觀察團負責人波塞魯普（Thomas Boserup）表示，儘管大選「整體而言組織良好」，但買票的傳言是「可信的」，也構成「嚴重擔憂」。

熱恩別科夫6日已與16個政黨的領袖會面，宣布可能在必要時刻宣布選舉結果無效。他強調，和平與安全對於國家而言是最重要的，呼籲恢復秩序，「拯救和平」，但也指控「特定政治力量」試圖非法奪權。

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