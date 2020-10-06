川普才剛出院…準備好參加15日辯論！　反對主持人用「靜音裝置」

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）才剛出院，他的競選陣營發言人墨托今天就表示，川普「有意準備參加」下週與民主黨總統候選人拜登的第2場辯論。

然而墨托（Tim Murtaugh）表示，川普陣營不同意讓主持人握有對兩位候選人「靜音」的權力。辯論主辦方為避免重蹈川普、拜登上個月29日在俄亥俄州首場辯論互相插嘴的覆轍，有意讓主持人可於候選人發言時間過後，對候選人採取「靜音」舉措。

墨托說：「我們反對設置靜音裝置，這種裝置會賦予媒體成員過大權限來左右候選人可以對美國民眾說哪些話。主持人又不是民選出來的。」

拜登（Joe Biden）今天稍早已表示願意和川普進行第2場辯論，「如果科學家說這麼做安全無虞的話」。川普和拜登排定15日於佛羅里達州邁阿密（Miami）再度交鋒，辯論日期距離川普確診僅2個星期。

川普2日凌晨透過推特宣布他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診染疫，並在當天傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心。白宮醫師康利（Sean Conley）今天稍早在記者會上說，雖然川普尚不能高枕無憂，但醫療小組一致認為，川普的臨床狀態證明他能安全返家，接受全天候的世界級醫療照護。

川普和拜登還有第3場辯論，預計10月22日在田納西州納希維爾（Nashville）舉行。而兩位副總統候選人彭斯（Mike Pence）與賀錦麗（Kamala Harris）則將先於10月7日晚上（台北時間8日上午）在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）交手。

負責籌辦辯論的總統辯論委員會（Commission of Presidential Debates）今晚宣布，彭斯與賀錦麗辯論期間，兩人之間將架設塑膠玻璃板，且相隔距離將拉長至12.3英尺（3.7公尺）以上，遠大於最初安排的7英尺。委員會說，兩人將不會有握手在內的肢體接觸，不過兩人和擔任主持工作的「今日美國報」記者裴基（Susan Page）在台上時都不會配戴口罩。

當天進場的觀眾都必須接受快篩並配戴口罩，不戴口罩者會被請出場。

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