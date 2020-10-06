等客人開門！外送員突拿冰淇淋杯「狂蹭胯下5秒」　超噁畫面曝光

▲英國達美樂一名外送員竟拿客人將要享用的冰淇淋杯狂蹭胯下。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

英國白金漢郡（Buckinghamshire）發生一起誇張事件。達美樂披薩（Domino's）一名外送員正站在門口，等待客人開門，卻突然把手中的「班與傑利」（Ben & Jerry's）冰淇淋杯靠近胯下，瘋狂摩擦褲檔長達5秒，似乎是在抓癢。他接著就把餐點送到客戶手中，但一舉一動全被監視器畫面捕捉下來。

綜合《太陽報》、《衛星通訊社》報導，31歲的泰瑞（Jonathan Terry）於9月27日與一群朋友在家看電影，上網訂購達美樂披薩。他到門口領取餐點，20分鐘後，女友卻突然打電話過來，「她說，『我希望你還沒吃下達美樂送來的冰淇淋』，然後叫我去看看門口監視器拍到了什麼」。

泰瑞表示，他看見外送員的行為時簡直嚇壞了，朋友們也很憤怒，「這讓我覺得很不尊重也很卑鄙。我的室友覺得被侵犯了，他很不開心」，並立刻申訴此事。

雖然達美樂為此道歉，並且提供免費餐券，但是泰瑞仍是拒絕了，因為外送員的行為讓他感覺非常不安全，「我再也不想訂購達美樂了」。

達美樂的發言人湯森（Rachel Townsend）於5日表示，公司已經針對這名外送員展開全面調查，「我們看見影片時極度失望，外送員的行為令人無法接受」。他說，「我們始終期待員工行為符合高標準，但這名外送員顯然辜負了顧客對於達美樂的信任」。

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