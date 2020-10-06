北極熊衝進機場搞破壞　加拿大空軍直升機玻璃留下掌印

▲加拿大空軍直升機遭北極熊襲擊。（圖／翻攝自TWITTER／Royal Canadian Air Force）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

加拿大皇家空軍（Royal Canadian Air Force）日前在位於紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部，進行為期兩週的演習，由於當天氣惡劣，一架「鸕鶿 」直升機被迫停降在一個離北極熊出沒區的薩格勒克機場(Saglek Airport)。結果隔天，直升機遭到北極熊破壞，窗戶玻璃被打碎，誇張的是，玻璃上還留下巨大的熊掌印。

根據《The Aviationist》報導，加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機(Cormorant)，位於紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部進行為期2周的山地飛行搜索和救援演習，原本要降落在海拔較高的山區機場，但由於天氣關係，被迫降落靠海的薩格勒克機場，等到機組人員離開直升機後，北極熊並拍打直升機造成表面損壞，右側門的窗戶玻璃也被碰掉，此外，左側的緊急囊收納艙蓋也被敲，還在玻璃上留下巨大的熊掌印。

加拿大皇家空軍表示，北極熊沒有進入直升機內部，所以飛機受損嚴重性較低。隨即以無線電話呼叫空軍後勤部門，將修復直升機修復，4天之後重新飛行，繼續執行原定任務。