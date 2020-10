北極熊衝進機場搞破壞　加拿大空軍直升機玻璃留下掌印

▲加拿大空軍直升機遭北極熊襲擊。(圖/翻攝自TWITTER/Royal Canadian Air Force)

加拿大皇家空軍(Royal Canadian Air Force)日前在位於紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部,進行為期兩週的演習,由於當天氣惡劣,一架「鸕鶿 」直升機被迫停降在一個離北極熊出沒區的薩格勒克機場(Saglek Airport)。結果隔天,直升機遭到北極熊破壞,窗戶玻璃被打碎,誇張的是,玻璃上還留下巨大的熊掌印。

根據《The Aviationist》報導,加拿大皇家空軍、隷屬413運輸和救援中隊的CH-149「鸕鶿 」直升機(Cormorant),位於紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)的北部進行為期2周的山地飛行搜索和救援演習,原本要降落在海拔較高的山區機場,但由於天氣關係,被迫降落靠海的薩格勒克機場,等到機組人員離開直升機後,北極熊並拍打直升機造成表面損壞,右側門的窗戶玻璃也被碰掉,此外,左側的緊急囊收納艙蓋也被敲,還在玻璃上留下巨大的熊掌印。

加拿大皇家空軍表示,北極熊沒有進入直升機內部,所以飛機受損嚴重性較低。隨即以無線電話呼叫空軍後勤部門,將修復直升機修復,4天之後重新飛行,繼續執行原定任務。

