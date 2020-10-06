糊塗媽忘煞嬰兒車！5個月寶寶「嚕下山」　對向車閃不及撞飛15米

▲一名糊塗母親因為忘了刹住嬰兒車導致車禍發生，車內5個月大的嬰兒死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

紐西蘭一名糊塗母親因為忘了煞住嬰兒車，讓它從人行道滑到了馬路中央，並與一輛小貨車發生擦撞。撞擊後，嬰兒籃整個飛起，躺在裡面5個月大的小嬰兒送院後被宣告搶救無效。

據《紐西蘭先驅報》報導，司機薩克塞納（Sudhir Saksena）週一早上9點從奧克蘭北部的家中出發，行徑諾斯科特（Northcote）的湖邊路時，突然「不知道從哪冒出了一輛嬰兒車」。薩克塞納立即狠踩煞車，但車子沒能及時停下來，嬰兒車的籃子被衝擊力拋到了15公尺高，再重重地落到了地面。

薩克塞納表示，他當時正以時速20到30公里之間的速度上坡，但當他看見迎面而來的嬰兒車時，「一切都已經來不及了」。撞擊後，嬰兒「驚慌失措」的母親趕忙跑來一探究竟，發現這起慘案後，她當場痛心大哭了起來。據司機表示，這名母親承認，她忘了煞住嬰兒車，導致嬰兒車滾下山坡，滑到了馬路中央。

▲這名糊塗母親在憾事發生後才想起自己未剎車，卻已經來不及了。（示意圖／取自免費圖庫Wunderstock）

據現場目擊者所述，嬰兒車從側巷穿過兩輛車之間的狹窄縫隙滑入車道與小貨車相撞，嬰兒車裡的籃子在碰撞中脫落，被甩到前面三輛車距離處。另一位目擊者表示，嬰兒車的殘骸被拖出後可見車頭留下了一個很大的凹痕，嬰兒車上也有劃痕。他補充，嬰兒肯定是被安全帶扣住的，因為嬰兒在撞擊後還呆在籃子裡。

車禍發生後，嬰兒被緊急送到12分鐘車程外的兒童醫院，聖約翰救護隊判定嬰兒的情況十分危急。儘管醫生盡了最大的努力，孩子還是在下午4點被宣佈死亡。警方正在調查這起事故，也會請驗屍官協助找出死因。

司機薩克塞納在接受《新西蘭先驅報》採訪時表示，自從車禍發生後，他「睡不著、開不了車，什麼也做不了，我不知道該怎麼辦。我真的為這個孩子和這個家庭感到難過，他只有5個月大，這是一場噩夢」。

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