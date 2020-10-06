大毒梟躲追捕！30年來多次削骨整容　母見面淚喊「你還活著嗎？」

▲大毒梟普爾蓋林30年來多次削骨整容，躲避追捕，最終還是落網。（圖／翻攝自推特／@QuinteroCalle）

記者葉睿涵／綜合報導

南美哥倫比亞警方最近抓獲逍遙法外近30年的毒梟普爾蓋林（Francisco Mazo Pulgarín）。他為了逃避通緝，長期以來進行了多次整容手術，改變自己的面部輪廓，幾乎讓人認不出來 。

據《El Tiempo》與《中國報》報導，外號「波丘」的普爾蓋林是哥倫比亞犯罪組織「帕切利幫」（Los Pachelly）的頭目，該組織活躍於安蒂奧基亞省（Antioquia），並長期進行毒品交易、勒索、殺人等犯罪行為。

En horas de la tarde, la @PoliciaColombia logró la captura de Francisco Emilio Mazo Pulgarín, alias "Pocho", presunto cabecilla de la organización criminal “Pachelly”. pic.twitter.com/o52XtUTpcm — Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) September 27, 2020



為了逃避警方的追捕，「波丘」每隔一段時間就會進行一次整容手術，要求醫生調整他的面部輪廓，並進行削骨，以便隱瞞身份信息。警方是在一次的搜查中發現普爾蓋林，起初他並未被認出，僅以「共謀犯」將其逮捕。在進行身份比對後，警方才驚訝發現面前的人就是被通緝多年的普爾蓋林。

警方表示，他在被捕時衣衫不整，並且生活在糟糕的環境中，家中幾乎沒有家具，所有的東西都是髒的，他也不使用手機，只通過加密平台通訊。為了保護家人的安全，現年45歲的「波丘」自2年前就停止與他的家人見面。當他的母親接獲警方通知前去見他時，第一句話就大喊，「你還活著嗎？」